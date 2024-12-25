"Новая почта" сообщила украинцам о фишинговой атаке: подробности

Компания уверяет, что эти сообщения не имеют никакого отношения к ее деятельности и призывают быть внимательными.
В "Новой почте" сообщили о фейковой рассылке о якобы задолженности украинцев перед компанией
Об этом сообщили на официальной странице компании
"Обращаем ваше внимание, что эти письма не имеют никакого отношения к "Новой почте"", – говорится в сообщении.
Компания призвала граждан проверять адрес отправителя (оригинальные письма поступают только из официальных доменов и без подозрительных изменений в написании), не открывать письма от неизвестных отправителей и не переходить по ссылкам.
В отделе кибербезопасности компании сообщили, что уже работают над блокировкой сети серверов, с которых прошла рассылка.
Напомним, в Верховной Раде рассматривают возможность выплачивать пенсии по "Новой почте".
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