"Новая почта" сообщила украинцам о фишинговой атаке: подробности

Компания уверяет, что эти сообщения не имеют никакого отношения к ее деятельности и призывают быть внимательными.

В "Новой почте" сообщили о фейковой рассылке о якобы задолженности украинцев перед компанией

Об этом сообщили на официальной странице компании

"Обращаем ваше внимание, что эти письма не имеют никакого отношения к "Новой почте"", – говорится в сообщении.

Компания призвала граждан проверять адрес отправителя (оригинальные письма поступают только из официальных доменов и без подозрительных изменений в написании), не открывать письма от неизвестных отправителей и не переходить по ссылкам.

В отделе кибербезопасности компании сообщили, что уже работают над блокировкой сети серверов, с которых прошла рассылка.

Напомним, в Верховной Раде рассматривают возможность выплачивать пенсии по "Новой почте".

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