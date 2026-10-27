«Новая почта» создала собственную ПВО и уже сбивает «Шахеды»

«Новая почта» запустила собственную систему ПВО — подробности

Реклама

«Новая почта» присоединилась к борьбе с российскими беспилотниками, запустив собственный проект противовоздушной обороны. Компании уже удалось сбить несколько вражеских дронов, однако точное количество уничтоженных целей не называется.

Об этом заявил совладелец группы компаний Nova Вячеслав Климов на 12-м Киевском международном экономическом форуме, сообщает «Интерфакс-Украина».

Реклама

Климов рассказал, что «Новая почта» входит в число немногих украинских компаний, которым удалось реализовать такой проект. По его словам, частная ПВО уже продемонстрировала результаты, в частности в противодействии российским «Шахедам».

Реклама

«Мы одна из немногих компаний, которая реализовала этот проект. Я не хочу разглашать вам цифры, но мы имеем сбитие Шахедов», — отметил он.

Совладелец «Новой почты» убежден, что участие бизнеса в противовоздушной обороне необходимо расширять. По его мнению, полномасштабная война изменила подход к безопасности предприятий, ведь компании могут самостоятельно выполнять часть задач, которые ранее возлагались исключительно на государственные структуры.

Помимо защиты от беспилотников, компания уделяет внимание тушению пожаров, возникающих после вражеских ударов. Климов пояснил, что сотрудники предприятия часто приступают к тушению пожаров собственными силами ещё до прибытия подразделений ГСЧС.

По его словам, украинский крупный бизнес также рассматривает возможность создания собственных пожарных подразделений. Для этого предприниматели ищут специализированную технику в европейских странах.

Реклама

«Сейчас крупные компании ищут в Европе пожарные машины, чтобы создавать свои собственные службы. Это наша собственность, в чём проблема, кто может мне запретить самостоятельно тушить пожар на своей территории?» — подчеркнул Климов.

Напомним, ранее из-за российских атак на терминалы «Новая почта» принимает беспрецедентные меры безопасности. Компания не только меняет правила приостановки работы отделений во время тревог, но и начинает скрывать свои склады с посылками.

Новости партнеров

Новости партнеров