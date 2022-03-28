"Новая почта" возобновила доставку посылок в Молдову

Компания также не меняла тарифы.

"Новая почта Глобал" возобновила доставку посылок в Молдову.

Отправить посылки и грузы теперь можно из любого работающего отделения или заранее оформить отправку через личный кабинет на сайте. Тариф на доставку остался прежним.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чтобы оформить международную отправку в отделении, нужно:

принести отправку, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость;

назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление.

Также можно назвать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя.

Напомним, оккупанты обстреляли в Харькове пункт, где раздавали гуманитарную помощь, есть погибшие.

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