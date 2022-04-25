"Новая почта" возобновила работу отделений в Буче, Ирпене, Макарове и Колонщине: график работы

"Новая почта" возобновила работу отделений в 4 населенных пунктах Киевской области: Буче, Ирпене, Макарове и Колонщине.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С 25 апреля заработали 4 отделения в Ирпене, 2 – в Макарове и по одному – в Буче и Колонщине. Теперь жители этих населенных пунктов могут заказывать самое необходимое в Интернете – еду, лекарства, вещи или те товары, которых еще нет в местных магазинах. Также жители смогут получать посылки с заботой от близких и родных", – говорится в сообщении.

В Ирпене можно получить все услуги "Новой почты" в:

Отделение №4, ул. Зарифы Алиевой, 85

Отделение №8, ул. Центральная, 6а

Отделение №11, ул. Украинская, 82

Отделение №12, ул. Университетская, 2ф/2, пом.98

В Макарове:

Отделение №1, ул. Проектная, 1

Отделение №2, ул. Кочубея, 1

В Буче заработало отделение №2, расположенное по бул. Богдана Хмельницкого, 4

В Колонщине открыто отделение №1, ул. Киевская, 26

Отмечается, что отделения работают 7 дней в неделю. В будни – с 10:00 до 17:00, в выходные – с 9:00 до 18:00. До 15 мая "Новая почта" планирует открыть всю сеть отделений по Киевской области.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 61-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: