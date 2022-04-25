"Новая почта" возобновила работу отделений в Буче, Ирпене, Макарове и Колонщине: график работы

"Новая почта" возобновила работу отделений в 4 населенных пунктах Киевской области: Буче, Ирпене, Макарове и Колонщине.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"С 25 апреля заработали 4 отделения в Ирпене, 2 – в Макарове и по одному – в Буче и Колонщине. Теперь жители этих населенных пунктов могут заказывать самое необходимое в Интернете – еду, лекарства, вещи или те товары, которых еще нет в местных магазинах. Также жители смогут получать посылки с заботой от близких и родных", – говорится в сообщении.
В Ирпене можно получить все услуги "Новой почты" в:
- Отделение №4, ул. Зарифы Алиевой, 85
- Отделение №8, ул. Центральная, 6а
- Отделение №11, ул. Украинская, 82
- Отделение №12, ул. Университетская, 2ф/2, пом.98
В Макарове:
- Отделение №1, ул. Проектная, 1
- Отделение №2, ул. Кочубея, 1
В Буче заработало отделение №2, расположенное по бул. Богдана Хмельницкого, 4
В Колонщине открыто отделение №1, ул. Киевская, 26
Отмечается, что отделения работают 7 дней в неделю. В будни – с 10:00 до 17:00, в выходные – с 9:00 до 18:00. До 15 мая "Новая почта" планирует открыть всю сеть отделений по Киевской области.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 61-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Читайте также:
- Арестович рассказал, что будет после 2-3 недель боев на Донбассе
- Погибли три поколения женщин: новые детали ракетного удара по Одессе, унесшего жизни младенца, его мамы и бабушки
- "Я даю 99%, что провалится": Арестович рассказал о наступлении российских войск на Донбассе и Юге