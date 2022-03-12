"Новая почта" возобновляет доставку отправлений за границу: как оформить

В компании добавили, что заявку на международную отправку можно оформить в личном кабинете на сайте "Новой почты".

"Новая почта Глобал" с 12 марта возобновила доставку отправлений за границу.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

""Новая почта Глобал", входящая в группу компаний "Новая почта", с 12 марта возобновила отправку отправлений за границу, за исключением Молдовы. Теперь из любого работающего отделения можно оформить международное отправление по тем же тарифам, что и ранее", – говорится в сообщении.

Для оформления международной отправки в отделении требуется:

принести посылку в развернутом виде, чтобы сделать ее общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость;

назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление, кроме того, назвать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;

при отправке более одной позиции с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник "Новой почты Глобал" для заполнения инвойса для таможни.

Отмечается, что "Новая почта" работает практически везде, но не всеми отделениями. Список работающих отделений меняется ежедневно, актуальную информацию можно получить на сайте "Новой почты".