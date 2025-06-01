ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
693
Время на прочтение
2 мин

"Новая почта" вводит новые ограничения: что известно

С сегодняшнего дня, 1 июня, действуют новые лимиты на продажу через "Новую почту".

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
"Новая почта" вводит новые ограничения: что известно

Новая Пей будет действовать по новым лимитам

«Новая почта» вводит новые ограничения для незарегистрированных продавцов. Новые лимиты уже действуют.

Об этом пишет7eminar.ua со ссылкой на комментарий NovaPay.

Как узнать о новых лимитах «НоваПэй»

Поэтому сервис «НоваПей» будет действовать по новым лимитам для онлайн-оплат и денежных переводов, которые устанавливаются индивидуально для каждого пользователя.

Как уже сообщили пользователи соцсетей, некоторые предприниматели и постоянные клиенты «Новой почты» получили письма и звонки от сервиса о том, что с 2 июня, по новым правилам, физические лица смогут отправлять наложенным платежом не более 5 посылок в месяц. А общая сумма таких отправлений не должна составлять более 30 тысяч. грн.

Чтобы избежать таких ограничений и работать в полном объеме, нужно зарегистрироваться как ФЛП.

Такие действия «Новой почты» связаны с усилением контроля над налогами и их декларированием со стороны Государственной налоговой службы Украины.

Если с 1 июня при фиксировании операций, похожих на предпринимательскую деятельность, «Новая пей» может запросить предоставление информации о происхождении этих средств.

Эти условия изложены в Приложении 2 к приказу от 27.03.2025.

В этом приложении нет информации о лимитах, но указано, что ООО «НоваПей» может установить другой индивидуальный размер лимита для пользователя, о чем пользователь сообщается путем размещения соответствующей информации, а именно — установленного для него размера лимита в мобильном приложении NovaPay (Настройки / Лимиты/ Ограничения / Лимиты на переводы)

Издание обратилось с запросом в «НоваПей» относительно лимитов на наложенный платеж от 2 июня и получило следующий ответ: «Обращаем внимание, что квартального лимита больше не существует.

Также «Новая почта» в комментарии объяснила изменения.

Почему такие изменения? Государственные органы (НБУ, Минфин, Налоговая) ужесточают контроль за налогами и их декларированием. Поэтому с 1 июня, если мы заметим у вас операции, похожие на предпринимательскую деятельность — мы можем попросить предоставить объяснения по операциям с использованием наложенного платежа при любых суммах», — прокомментировали ситуацию.

В случае отсутствия ответов по операциям через «НоваПей» или подозрения на скрытую предпринимательскую деятельность, счет может быть временно ограничен.

«Если вы действительно ведете коммерческую деятельность, советуем перейти на официальный формат с подключением КО. Это позволяет спокойно работать, принимать платежи и избегать налоговых рисков», — добавили в «НоваПэй».

Напомним, лимит на исходные переводы для клиентов среднего и низкого риска будет снижен со 150 до 100 тысяч грн в месяц. С 1 июня 2025 года украинские банки уже осуществили это.

Читайте также

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie