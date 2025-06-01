"Новая почта" вводит новые ограничения: что известно

Новая Пей будет действовать по новым лимитам

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«Новая почта» вводит новые ограничения для незарегистрированных продавцов. Новые лимиты уже действуют.

Об этом пишет7eminar.ua со ссылкой на комментарий NovaPay.

Как узнать о новых лимитах «НоваПэй»

Поэтому сервис «НоваПей» будет действовать по новым лимитам для онлайн-оплат и денежных переводов, которые устанавливаются индивидуально для каждого пользователя.

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Как уже сообщили пользователи соцсетей, некоторые предприниматели и постоянные клиенты «Новой почты» получили письма и звонки от сервиса о том, что с 2 июня, по новым правилам, физические лица смогут отправлять наложенным платежом не более 5 посылок в месяц. А общая сумма таких отправлений не должна составлять более 30 тысяч. грн.

Чтобы избежать таких ограничений и работать в полном объеме, нужно зарегистрироваться как ФЛП.

Такие действия «Новой почты» связаны с усилением контроля над налогами и их декларированием со стороны Государственной налоговой службы Украины.

Если с 1 июня при фиксировании операций, похожих на предпринимательскую деятельность, «Новая пей» может запросить предоставление информации о происхождении этих средств.

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Эти условия изложены в Приложении 2 к приказу от 27.03.2025.

В этом приложении нет информации о лимитах, но указано, что ООО «НоваПей» может установить другой индивидуальный размер лимита для пользователя, о чем пользователь сообщается путем размещения соответствующей информации, а именно — установленного для него размера лимита в мобильном приложении NovaPay (Настройки / Лимиты/ Ограничения / Лимиты на переводы)

Издание обратилось с запросом в «НоваПей» относительно лимитов на наложенный платеж от 2 июня и получило следующий ответ: «Обращаем внимание, что квартального лимита больше не существует.

Также «Новая почта» в комментарии объяснила изменения.

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Почему такие изменения? Государственные органы (НБУ, Минфин, Налоговая) ужесточают контроль за налогами и их декларированием. Поэтому с 1 июня, если мы заметим у вас операции, похожие на предпринимательскую деятельность — мы можем попросить предоставить объяснения по операциям с использованием наложенного платежа при любых суммах», — прокомментировали ситуацию.

В случае отсутствия ответов по операциям через «НоваПей» или подозрения на скрытую предпринимательскую деятельность, счет может быть временно ограничен.

«Если вы действительно ведете коммерческую деятельность, советуем перейти на официальный формат с подключением КО. Это позволяет спокойно работать, принимать платежи и избегать налоговых рисков», — добавили в «НоваПэй».

Напомним, лимит на исходные переводы для клиентов среднего и низкого риска будет снижен со 150 до 100 тысяч грн в месяц. С 1 июня 2025 года украинские банки уже осуществили это.

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