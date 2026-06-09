"Новая почта" закрывает последние отделения в Дружковке: почему это опасный сигнал

Команда «Новой почты» в Дружковке / © Новая почта

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Компания «Новая почта» закрывает свои два последних отделения в Дружковке Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отделение №3 в Дружковке не будет работать с 9 июня. Отделение №1 продлит свою работу до 18 июня, после чего также временно закроется. Компания подчеркивает, что это решение было принято из соображений безопасности из-за постоянных обстрелов врага.

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Несмотря на закрытие физических отделений, в городе продолжают работать 9 почтоматов «НП».

«Мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить их логистику, пока это будет безопасно для наших водителей и курьеров», — заверили в «Новой почте».

В компании рассказали, что до последнего сотрудники продолжали работать, чтобы в Дружковке оставалась жизненно необходимая поддержка: возможность получить лекарства и продукты, отправить необходимые вещи родным, зарядить гаджеты во время блекаутов и оставаться на связи с внешним миром. Только в мае жители Дружковки отправили и получили около 10 тысяч посылок

Работу отделения №1 обеспечивали шесть работников: руководитель Дмитрий, операторы Владимир, Денис, Дмитрий и Андрей, а также водитель Александр, работающий на два отделения.

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На отделении №3 команда состоит из трех работников: руководитель Иван и операторы Александр и Кирилл.

© Новая почта

© Новая почта

В комментариях отметили, что когда «Новая почта» покидает прифронтронты города, это становится символом, что из него ушла жизнь.

Напомним, как показывает опыт Покровска, Бахмута, Авдеевки и других прифронтовых городов, прекращение работы «Новой почты» и «Укрпочты» является одним из первых и четких маркеров критического ухудшения ситуации. Выход крупных компаний из городов часто становится неофициальным синонимом начала их упадка и угрозы дальнейшей оккупации.

Для Дружковки, которая долгое время оставалась тыловым хабом, это решение является четким сигналом: угроза становится все ближе.

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Дружковка на карте

Напомним, что в Покровске последнее отделение «Новой почты» закрылось в феврале 2025 года.

В Святогорске последнее отделение «Новой почты» закрылось в декабре 2025 года.

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