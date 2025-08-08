Реклама

Предложение действует на все посылки и документы, соответствующие стандартным габаритам почтомата (до 20 кг и размером не более 40×60×30 см), независимо от того, куда они направляются — в отделение, другой почтомат, в пгт или село или даже с адресной доставкой.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать доставку еще более доступной и удобной. Почтоматы – это о свободе выбора времени и места. Теперь прибавилась еще и выгода. Воскресная скидка — наш способ поблагодарить клиентов за доверие к автоматизированным сервисам», — говорит директор по маркетингу Новой почты, Павел Даниман.

Как воспользоваться скидкой:

Создайте отправку в мобильном приложении или на сайте.

Загрузите посылку в ячейку почтомата в воскресенье.

Скидка применяется автоматически. Никаких промокодов или дополнительных действий не требуется.

Дополнительная информация:

Акция действует каждое воскресенье в период с 10.08.2025 по 30.11.2025 .

Распространяется на отправку из почтомата до 20 кг (посылки и документы).

Включает услуги доставки в отделение, почтомат, пгт/село, адресную доставку и стоимость упаковки.

Скидка не применяется к комиссии за объявленную стоимость и другие дополнительные услуги.

Подробнее по ссылке .