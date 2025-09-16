Новая посол Украины в США поделилась, что получила при вступлении в должность

Посол Украины в США рассказала о символическом пене от Госдепартамента

Новая посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина сообщила, что после вручения копий верительных грамот получила официальный пен главы дипломатической миссии.

Об этом сообщила Ольга Стефанишина в Facebook.

Она пояснила, что этот символ является традиционным символом начала дипломатической службы в США. На нем изображен герб Соединенных Штатов Америки — так называемую Великую печать, утвержденную еще в 1782 году.

Госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина получила официальный пен главы миссии

«Этот пин является традиционным знаком начала дипломатической миссии в Соединенных Штатах. Изображенный символ — герб Соединенных Штатов Америки или Большая Печать США, находящаяся в Госдепартаменте США», — написала Стефанишина.

Ее элементы используются также в печати президента США и многих других государственных институций.

На изображении присутствует белоголовый орлан с раскрытыми крыльями, держащий в лапах оливковую ветвь с 13 листьями и 13 плодами и пучок из 13 стрел. Такой символизм означает стремление США к миру, но в то же время готовность защищать себя.

«Буду носить пен с благодарностью и гордостью как напоминание о доверенной мне ответственности представлять Украину и развивать стратегическое партнерство между нашими странами», — подчеркнула Стефанишина.

Напомним, Ольга Стефанишина была вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министершей юстиции.

Ее пятилетний путь в должности, которую она занимала в предыдущем Кабинете министров, завершился летом 2025 года.

Отметим, что 16 июля Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля и отправила в отставку весь Кабмин.

Ранее послом Украины в США была Оксана Маркарова. В августе она выразила уверенность, что США будут подходить к переговорам с Россией с позиции силы.