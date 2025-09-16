- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 328
- Время на прочтение
- 2 мин
Новая посол Украины в США поделилась, что получила при вступлении в должность
Посол Украины в США Ольга Стефанишина получила официальный пин главы дипломатического представительства.
Новая посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина сообщила, что после вручения копий верительных грамот получила официальный пен главы дипломатической миссии.
Об этом сообщила Ольга Стефанишина в Facebook.
Она пояснила, что этот символ является традиционным символом начала дипломатической службы в США. На нем изображен герб Соединенных Штатов Америки — так называемую Великую печать, утвержденную еще в 1782 году.
«Этот пин является традиционным знаком начала дипломатической миссии в Соединенных Штатах. Изображенный символ — герб Соединенных Штатов Америки или Большая Печать США, находящаяся в Госдепартаменте США», — написала Стефанишина.
Ее элементы используются также в печати президента США и многих других государственных институций.
На изображении присутствует белоголовый орлан с раскрытыми крыльями, держащий в лапах оливковую ветвь с 13 листьями и 13 плодами и пучок из 13 стрел. Такой символизм означает стремление США к миру, но в то же время готовность защищать себя.
«Буду носить пен с благодарностью и гордостью как напоминание о доверенной мне ответственности представлять Украину и развивать стратегическое партнерство между нашими странами», — подчеркнула Стефанишина.
Напомним, Ольга Стефанишина была вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министершей юстиции.
Ее пятилетний путь в должности, которую она занимала в предыдущем Кабинете министров, завершился летом 2025 года.
Отметим, что 16 июля Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля и отправила в отставку весь Кабмин.
Ранее послом Украины в США была Оксана Маркарова. В августе она выразила уверенность, что США будут подходить к переговорам с Россией с позиции силы.