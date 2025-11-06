Каждый учитель получит деньги на обучение: правительство ввело новую поддержку для педагогов

В Украине стартует программа поддержки для повышения квалификации учителей / © Freepik

Правительство Украины запустило новую пилотную политику поддержки педагогов под названием «Деньги ходят за учителем». Теперь государство предоставит учителям возможность самостоятельно решать, какие учебные курсы выбирать для своего профессионального развития, и предоставит для этого финансовый инструмент.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Премьер уточнила, что каждый педагог получит 1500 гривен на обучение, которые будут зачислены на специальный виртуальный счет.

Кто может получить финансовую поддержку

Пилотная политика направлена на внедрение инструментов самостоятельного выбора обучения и повышения квалификации. Все средства, которые будут начислены на виртуальный счет, можно использовать исключительно на учебные курсы, отвечающие собственным потребностям и профессиональным планам учителя.

"Весь процесс будет происходить на государственной диджитальной платформе", - уточнила Свириденко.

Принять участие в пилотном проекте смогут следующие категории педагогов:

директора школ и их заместители;

учителя, работающих с 7-9 классами Новой украинской школы (НУШ);

учителя 10 пилотных классов старшей профильной школы.

«Отныне каждый учитель сам будет решать, как развиваться и где учиться», — заявила Юлия Свириденко.

Как зарегистрироваться для участия в программе

Регистрация для педагогов начнется уже в конце 2025 года. Процесс будет организован на платформе профессионального развития педагогических работников «Вектор» .

Ожидается, что:

регистрация на платформе откроется в декабре .

собственно обучение с использованием предоставленных средств начнется в начале 2026 года .

Эта политика является частью совместной программы Министерства образования и науки и Всемирного банка. Юлия Свириденко поблагодарила партнеров за поддержку украинского образования и веру в украинских учителей, которые «ежедневно формируют будущее страны».

Напомним, Верховная Рада готовит сюрприз учителям. Народная депутат сообщила, что на образовательную сферу в бюджете на 2026 год предусмотрено рекордные 257,4 млрд грн. Более того, бюджетный комитет ВР поддержал правительственную инициативу по повышению зарплаты школьным преподавателям на 50%.