- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1201
- Время на прочтение
- 1 мин
Новая программа зимней поддержки: Свириденко рассказала подробности помощи украинцам
Программа зимней поддержки будет предусматривать возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины.
Новый пакет зимней поддержки для украинцев, который 1 ноября анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, будет включать как уже действующие программы, так и новые меры по помощи населению.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Среди уже запущенных программ она назвала фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключения в прифронтовых районах и выплаты вынужденно переселенным лицам (ВПЛ) на дрова.
Кроме того правительство работает над запуском программ, в частности:
возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины;
новая денежная помощь для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для ВПЛ, людей, которые потеряли работу из-за войны, и малообеспеченных семей;
новая программа бесплатных поездок по Украине для всех граждан от «Укрзализныци» — 3000 километров;
комплексная проверка здоровья для людей в возрасте 40+ этой зимой.
«Подробно обо всех компонентах пакета зимней поддержки будем сообщать в ближайшее время», — пообещала Юлия Свириденко.
Напомним, пакетом зимней поддержки предусмотрен бесплатный проезд по железной дороге для всех украинцев на расстоянии 3000 км.