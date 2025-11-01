Новая программа зимней поддержки: Свириденко рассказала подробности помощи украинцам

Украинцы смогут получить единовременные выплаты в рамках программы зимней поддержки

Новый пакет зимней поддержки для украинцев, который 1 ноября анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, будет включать как уже действующие программы, так и новые меры по помощи населению.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Среди уже запущенных программ она назвала фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключения в прифронтовых районах и выплаты вынужденно переселенным лицам (ВПЛ) на дрова.

Кроме того правительство работает над запуском программ, в частности:

возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины;

новая денежная помощь для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для ВПЛ, людей, которые потеряли работу из-за войны, и малообеспеченных семей;

новая программа бесплатных поездок по Украине для всех граждан от «Укрзализныци» — 3000 километров;

комплексная проверка здоровья для людей в возрасте 40+ этой зимой.

«Подробно обо всех компонентах пакета зимней поддержки будем сообщать в ближайшее время», — пообещала Юлия Свириденко.

