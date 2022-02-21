Новая провокация от "ЛНР": боевики сняли "кино" о 200 кг взрывчатки, якобы угрожавшей "беженцам" (видео)

Боевики заявили, что после подрыва авто образовалась воронка диаметром около 40 метров.
Боевики "ЛНР" сняли видео о том, как якобы нашли брошенный автомобиль ВАЗ, начиненный 200 кг взрывчатки. Он стоял на маршруте эвакуации жителей Луганска.
Фейк опубликовали на сайте боевиков и распространили в российских СМИ.
По легенде автомобиль угрожал жизни граждан в колонне, которая ехала по трассе. Поэтому оперативная группа якобы была вынуждена взорвать ВАЗ на безопасном расстоянии.
"После подрыва автомобиля на месте образовалась воронка диаметром около 40 метров", – заявили боевики.
Напомним, что в Вооруженных Силах Украины предупредили о фейковых, якобы, "официальных" страницах украинской армии. Такая уже появилась в Twitter.
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