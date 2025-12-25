"Нова радість стала": в центре Киева состоялось праздничное Рождественское шествие (видео)

В Киеве состоялось Рождественское шествие / © ТСН

Реклама

Сотни киевлян и гостей столицы прошли торжественным шествием по центральным улицам города, чтобы почтить рождение Иисуса Христа и поддержать украинские традиции.

Многолюдное действо, организованное Музеем Ивана Гончара, объединило военных, ветеранов, художников и целые семьи с детьми, сообщает корреспондент ТСН Оксана Ткаченко.

Празднование началось на Михайловской площади под возгласы «Христос родился! Славим Его!».

Реклама

Дата публикации 16:59, 25.12.25 Количество просмотров 14 В центре Киева состоялось Рождественское шествие

Улицы между Михайловским и Софийским соборами наполнились пением фольклорных групп «ЩукаРыба», «Стодивница» и «Рождественский колокол». Вместе с участниками шествия они исполнили знаменитую колядку «Нова радість стала», после чего колонна начала свое путешествие по знаковым местам столицы.

Маршрут рождественской колонны пролегал от Софийской площади до Золотых ворот, далее по улице Владимирской мимо Национальной оперы до улицы Богдана Хмельницкого, завершившись на Крещатике и Майдане Независимости.

Участники шествия несли рождественские звезды, которые сегодня олицетворяют не только Вифлеемскую звезду, но и память о защитниках и защитницах Украины, погибших в борьбе с российским агрессором.

Организаторы отметили, что каждая звезда в руках людей — это знак чествования павших героев и поддержки тех, кто продолжает защищать фронт.

Реклама

Ранее ТСН.ua рассказывал об истории и традициях празднования Рождества

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.