Согласно сообщению , соединение UPJ-QR специально предназначено для труб больших диаметров, а его конструкция значительно облегчает и ускоряет сборку трубных колонн при спуске в нефтегазовую скважину.

UPJ-QR рассчитан на использование в качестве поверхностных и промежуточных обсадных колонн в нефтегазовых скважинах и является улучшенной альтернативой традиционной резьбе АРИ Buttress.

Трубные колонны с соединением UPJ-QR уже используются на газоконденсатном месторождении в Украине. Повышенная скорость спуска таких колонн была подтверждена на месте – полная сборка соединения на трубе диаметра 339,7 мм потребовала 4-5 оборотов и заняла всего 20 секунд. Для сравнения в аналогичных условиях для свинчивания колонны с резьбой Buttress нужно не менее 10-15 оборотов и несколько минут», - говорится в сообщении.

Юрий Курацапов, начальник отдела технического сопровождения продаж и полевого сервиса ИНТЕРПАЙП: «Движущей силой для новых разработок ИНТЕРПАЙП часто есть желание решить проблему, с которой сталкиваются клиенты. На этот раз мы сосредоточились на сложностях со сборкой нефтегазовых колонн на больших диаметрах, а именно перекоса при посадке трубы. Новое соединение UPJ-QR имеет более широкий шаг витков и больший конусный наклон профиля резьбы. Такая конструкция обеспечивает легкую посадку, высокую стойкость к перекосам при свинчивании и повышенную прочность соединения».

В Интерпайпе также сообщили, что компания уже более 10 лет разрабатывает премиальные резьбовые решения для энергетического рынка. Линейка премиальных и полупремиальных трубных соединений UPJ уже завоевала постоянных клиентов как в Украине, так и за границей, в частности, на Ближнем Востоке, Средней Азии, Северной и Южной Америке.