Новая реальность от винницких медиков: в Подольском региональном онкоцентре печатают импланты (фото)

На специальном 3D принтере печатаются титановые имплантаты и пластины по индивидуальным параметрам пациентов. Они необходимы для устранения послеоперационных дефектов, например после удаления опухоли.

Печать имплантов – это новая реальность. То, что кажется невозможным уже используется в Подольском региональном онкоцентре.

Благодаря сверхсовременным 3D-технологиям специалисты выполняют объемные операции, даже на сложных участках тела.

Об этом сообщает Подольский региональный центр онкологии (ПРЦО) в Facebook.

"Это кропотливая работа большой команды специалистов, и результат того стоит", — говорится в сообщении.

О современных технологиях простыми словами

На специальном принтере 3D печатаются титановые имплантаты и пластины по индивидуальным параметрам пациентов. Они необходимы для устранения послеоперационных дефектов, например, после удаления опухоли.

В прошлом году на базе Подольского онкоцентра было проведено 140 операций. Оперировались на базе отделения опухолей головы и шеи.

Фото: ПРЦО

"Одна из пациенток имела злокачественную опухоль нижней челюсти. Врачи выполнили сверхсложную операцию по удалению части челюсти и дна полости рта с реконструкцией индивидуальным титановым имплантом. Его зафиксировали с помощью титановых винтов. Как результат, "нет" опухоли и "да" здоровой улыбке ", – сообщили в ПРЦО.

Фото: ПРЦО

Операцию проводила хирург-стоматолог Подольского онкоцентра – Жанна Блеснюк.

"ЗD технологии мы применяем уже с 2019 года. За это время мы смогли вернуть к привычной жизни десятки пациентов. Этот метод позволяет восстанавливать удаленную часть челюсти и дефект мягких тканей. Мы сохраняем ее естественную форму. Мы призываем винничан не откладывать заботу о свое здоровье до Победы, а при малейших признаках болезни обращайтесь к врачам или просто придите на профилактический освмотр", — рассказала Жанна Блеснюк.

Напомним, врач-добровольец под обстрелами провел операцию на открытом мозге защитнику Мариуполя, у которого не было полголовы.

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