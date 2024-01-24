Новая редакция законопроекта о мобилизации: что происходит в ВР

Кабинет Министров Украины официально не регистрировал в Верховной Раде новую редакцию законопроекта о мобилизации. При этом документ на прошлой неделе был передан в парламент на предварительное обсуждение.

Об этом пишет "ZN.UA", ссылаясь на собственные источники.

Что известно

В парламенте состоялись дискуссии по проекту, в частности, в комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В активных обсуждениях приняли участие и военные. Но изменения, которые правительство внесло в первый вариант, народные депутаты считают "косметическими".

Источники сообщили, что официально новую версию законопроекта внесут в Раду только тогда, когда политическое руководство Украины будет уверено, что в зале парламента хватит голосов для принятия мобилизационного закона. Пока ситуация другая.

По данным источников, большинство спорных моментов, имевшихся в первой редакции проекта закона о мобилизации, сохранились и в новом документе. Сейчас продолжаются дальнейшие консультации.

Ранее отмечалось, что по состоянию на 17:00 среды, 24 января, никакого "мобилизационного" законопроекта от правительства в Верховную Раду не поступало.

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