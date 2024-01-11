Новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова — Умеров

Министерство обороны заявило, что готово вносить в Верховную Раду новую редакцию законопроекта по усовершенствованию мобилизации.

В четверг, 11 января, Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Это произошло всего через несколько часов после отзыва предыдущего варианта документа.

Об этом стало известно со слов главы Минобороны Рустема Умерова.

"Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Готовы выносить его на согласование Правительства в ближайшее время. Предварительную редакцию законопроекта отозвали", — сообщил он.

Умеров подчеркнул, что украинские воины нуждаются в ротациях, отпусках и возможности возобновиться.

"Наши воины имеют право знать, что их ждет, и планировать собственную жизнь. Законопроектом о мобилизации планируется установить четкий срок службы по мобилизации... Этот закон нужен обороне нашего государства и каждому воину, который сейчас на фронте. Нужен как можно быстрее", — подчеркнул министр.

Умеров добавил, что над мобилизационным законопроектом работали полгода в рабочей группе представители всех фракций парламента, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств. После регистрации законопроекта в парламенте вместе с командой Минобороны, Главнокомандующим Залужным, Начальником Генштаба Шаптала принимали участие в обсуждениях и закрытых совещаниях. Умеров говорит, что все предостережения "услышали и учли".

"Сейчас критически важные для государства вопросы мобилизации, военного учета и проведения ротаций — политизируются и тормозятся. Это недопустимо во время большой войны", — резюмировал министр обороны.

Напомним, 11 января после значительных дискуссий в Раде Кабинет министров официально отозвал скандальный законопроект о мобилизации.

Этому предшествовала масштабная дискуссия в Раде вокруг скандального документа. В результате обсуждений было принято решение вернуть проект закона на доработку, сказал спикер ВР Руслан Стефанчук. В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия добавил, что некоторые положения документа прямо нарушают права человека, некоторые не оптимально сформулированы.

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