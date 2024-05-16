Новая серия мобилизации по-одесски: ТЦК снова снимал мужчин с маршрутки (видео)

В ТЦК опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что во время военного положения мужчинам необходимо иметь при себе военно-учетные документы или документы, удостоверяющие личность.

В Сети появилось очередное видео, как в Одессе люди в военной форме насильно вытащили мужчину из маршрутки и "упаковали" в бус.

Ролик опубликовало издание "Думская".

Женщина, которая снимала происходящее на камеру телефона, рассказала, что один из мужчин в форме толкал ее, запрещал фиксировать на видео и пытался отобрать телефон. Кроме того, она утверждает, что в салоне военкомы якобы распылили перечный газ.

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Что говорят в ТЦК

Одесский областной ТЦК сообщил, что из-за этого инцидента была начата служебная проверка.

"Относительно инцидента, который произошел в общественном транспорте 16 мая в городе Одесса. Из видеозаписи невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом. Продолжается уточнение обстоятельств и участников ситуации. Начата служебная проверка. Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна — любые проявления насилия недопустимы. По результатам служебной проверки всем действиям и участникам будет дана правовая оценка", – говорится в сообщении.

Позже в ТЦК опубликовали новое заявление, в котором подчеркнули, что во время военного положения мужчинам необходимо иметь при себе военно-учетные документы или документы, удостоверяющие личность.

"У граждан есть не только права, но и обязанности, одна из которых – защищать Родину. Также призываем гражданских лиц быть вежливыми при общении с военнослужащими, многие из которых вернулись с фронта. Все конфликтные ситуации можно разрешить спокойно, просто разговаривая друг с другом одним", – сказано в новом заявлении.