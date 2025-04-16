Новая схема мошенников: фейковые-боты с информацией о НМТ выманивают персональные данные

УЦОКО предупредили об опасности

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В соцсетях появились подозрительные чат-боты, предлагающие якобы «достоверную» информацию о дате и месте проведения Национального мультипредметного теста (НМТ). На самом же деле они собирают персональные данные украинцев.

Об этом предупредил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

На самом деле эти роботы выманивают персональные данные: ФИО, адрес проживания и другие конфиденциальные сведения.

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«Передая свои персональные данные посторонним ресурсам и ботам, пользователи рискуют стать жертвами мошеннических схем», — говорится в сообщении.

Сбор личной информации может привести к серьезным последствиям, в частности:

создание поддельных аккаунтов;

попыток несанкционированного доступа к конфиденциальным данным.

Украинский центр оценивания качества образования предупредил участников НМТ, их родителей и учителей об опасности общения с мошенническими ботами и посоветовал проявлять осторожность в сети.

«Пытаясь „опередить других“ или привлечь внимание в социальных сетях, вы можете стать легкой добычей для злоумышленников», — отметили в центре.

Официальные данные по НМТ появятся с 4 мая 2025 года в персональных кабинетах участников. В случае сомнений рекомендуем обращаться к:

официального сайта УЦОКО;

официальных страниц центра в соцсетях.

Ранее мы писали, кто из студентов лишится права на отсрочку и что изменится для преподавателей.

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