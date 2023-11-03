Новая схема переправки уклонистов за границу: что придумали на этот раз во Львове

Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киевские правоохранители разоблачили двух жителей Львова, которые переправляли через границу уклонистов. Они производили поддельные пенсионные удостоверения по инвалидности и продавали их за 11 тыс. евро. Во время обысков у подозреваемых изъяли 4 млн грн наличных.

Как сообщили в пятницу, 3 ноября, в Нацполиции, схему организовали двое львовян.

Клиентов находили благодаря рекомендациям тех, кому уже помогли незаконно уехать из Украины. По данным правоохранителей, участники схемы продавали высококачественные поддельные пенсионные удостоверения об инвалидности, которые производили по заказу. Такая услуга обошлась в 11 тысяч евро.

Двое львовян задержаны за продажу пенсионных удостоверений об инвалидности.

В ходе следственных действий у подозреваемых изъяли 4 млн грн, полученных от преступной деятельности.

Следователи Нацполиции при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины провели обыск по месту фактического пребывания подозреваемых во Львове, в ходе которого выявлены и изъяты меченые средства, которые передавались им под контролем правоохранителей за совершением преступления. В ходе обыска изъято 4 млн грн — вероятно, полученные преступным путем за продажу поддельных документов. Злоумышленники задержаны», — говорится в сообщении Нацполиции.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора задержанным сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном организованной группой лиц (ч. 3 ст. 332 УКУ). Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, эксзаместитель председателя Службы судебной охраны помогал уклонистам уехать за границу, а затем скрылся сам.

Читайте также: