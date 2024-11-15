Новая "схема": украинцам начали продавать пустые повестки с печатями

Цена пустого бланка с печатью и подписью стартует от тысячи гривен.

Мужчины, чтобы избежать мобилизации, покупают пустые повестки с подписями и печатями. Такой "документ" помогает отказаться от получения подлинной повестки.

Об этом в эфире "Новости.LIVE" рассказала народный депутат, член депутатской группы "Партия "За будущее" Анна Скороход.

Она отметила, что военнообязанный при остановке может вписать свои данные в документ и показать работнику ТЦК и социальной поддержки.

"Вам продают бланк повестки с печатями, с подписью. И вы, когда вам нужно, когда вас где-то останавливают, вы вписали свои данные, вписали дату и говорите: "Вот, у меня есть повестка, я иду по повестке завтра", – отметила Анна Скороход.

Также она рассказала о еще одной коррупционной "схеме". В частности, известно о случаях, когда людей задерживали на границе, везли в территориальный центр комплектования, а затем адвокаты предлагали им "увольнение" за 4 тысячи долларов.

Напомним, в Украине 80% сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют боевого опыта.

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