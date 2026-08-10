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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Новая система оценивания в школах: что изменится для учеников и родителей

МОН утвердило новую систему оценки в школах Украины.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Школьники

Школьники

Министерство образования и науки Украины утвердило систему и общие критерии оценки результатов обучения учащихся, вводящих единые подходы для всех школ.

Об этом сообщает Освіта.ua.

Новая система оценивания в школах — что известно

Новые правила устанавливают единые стандарты для заведений общего среднего образования всех форм получения. Документ определяет ключевые принципы, виды, формы, методы и шкалы оценки, а также правила и процедуры определения результатов обучения.

Отдельной нормой оценка официально признана конфиденциальной информацией. Доступ к ней будут иметь исключительно сам ученик, его родители или другие законные представители, а также педагоги, осуществляющие соответствующую оценку.

Как узнать оценки и что изменилось в системе оценки школьников

В новейших правилах верно развернули два понятия. «Оценка» — это сам процесс обучения и проверки, а «оценка» — это уже готовый балл или результат.

Информировать школьников и их законных представителей о результатах обучения могут во время индивидуальных встреч, через бумажные или электронные дневники, информационно-коммуникационные технологии, а также посредством фиксации результатов в свидетельстве достижений.

Когда и для кого внедрят новую систему

Министерство предусмотрело поэтапный переход на новую систему оценивания:

  • с нового учебного года правила заработают для учащихся 1-9 классов;

  • с 2027-2028 учебного года их распространят на 1-10 классы;

  • с 2028-2029 учебного года новые стандарты охватят 1-12 класса.

Напомним, МОН обновило критерии оценки школьников, которые не изменялись с 2011 года. Новые правила вызвали дискуссии по поводу роли текущих оценок, обязательных тематических работ и групп результатов.

Документ устанавливает единые принципы, виды, формы и оценки. Ученики и их родители будут иметь право получить пояснения по поводу выставленного балла, а в случае несогласия — обжаловать результат.

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