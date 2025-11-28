Новая система пересечения границы ЕС: в ГНСУ сообщили, сколько еще будет продолжаться введение

Пересечение границы. / © ТСН

Польша и Венгрия на своих пунктах пропуска уже внедрили новую цифровую систему въезда и выезда – Entry/Exit System (EES). Румыния и Словакия еще продолжают работу, но по нескольким направлениям система также работает

Об этом сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко в эфире " Укринформ ".

"С 12 октября Европейский Союз начал вводить новую систему въезда-выезда. Если говорить о странах Европы, граничащих с нашим государством, то, собственно, Польша и Венгрия на всех своих пунктах пропуска уже подключились к этой системе. Румыния и Словакия еще продолжают эту работу", - рассказал Демченко.

По его словам, наполнение системы Entry/Exit System продлится полгода. Именно поэтому сейчас не везде есть на 100%-ная информация о биометрических данных. Это отпечатки пальцев, изображение лица, внесение данных о паспортных документах, информация о въезде и выезде.

"Фактически сначала может наполняться эта система там на 10%, затем на 20%. Так постепенно в течение полугода должно дойти до 100% наполнения всеми необходимыми данными. К счастью, даже на тех направлениях, где в странах Европы в пунктах пропуска введена система EES, какого-либо сбоя или уменьшения интенсивности движения мы не фиксируем", - сообщил "Интерфаксу".

Напомним, новые правила пересечения границы ЕС заработали с 12 октября. Новая система въезда/выезда (EES) заменит штампы в паспортах на цифровую биометрическую регистрацию. Она будет касаться краткосрочных поездок – до 90 дней в течение любых 180 дней.