Новая система пересечения границы ЕС: в ГПСУ сообщили, кому могут отказать во въезде

Полное внедрение новой Системы въезда и выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES), которую запускает ЕС, не повлияет на пересечение границы Украины. Впрочем, некоторые граждане могут отказать во въезде.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Процесс внедрения системы, начавшийся 12 октября, будет постепенным. Предварительно, в Евросоюзе решили, что он продлится полгода.

"Каких-то дополнительных документов для пересечения границы эта база данных не предусматривает. Конечно, когда эта система заработает на 100%, или даже сейчас, когда человеку будут предлагать отсканировать отпечатки пальцев или сделать изображение лица и кто-то откажется, это также может быть основанием в отказе въезда в ту или иную страну", - подчеркнул представитель ГПСУ.

Демченко подчеркнул, что в систему будут вноситься данные о паспортных документах граждан и информация о въезде и выезде.

"Также это касается снятия биометрических данных отпечатков пальцев, изображения лица. Относительно отпечатков пальцев - это не касается детей до 12 лет", - пояснил спикер ГПСУ.

По его словам, в настоящее время осложнений движения граждан и транспорта на украинских пунктах пропуска на границе со странами Европейского Союза не наблюдается. В частности, на КПП, что уже подключены к европейской системе контроля EES.

Напомним, новые правила пересечения границы ЕС заработали с 12 октября. Новая система въезда/выезда (EES) заменит штампы в паспортах на цифровую биометрическую регистрацию. Она будет касаться краткосрочных поездок – до 90 дней в течение любых 180 дней.

Заметим, что уже все польские пункты пропуска, граничащие с Украиной в пределах Львовской области, работают в системе EES.