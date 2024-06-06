Новая смерть после посещения ТЦК: почему такие трагические случаи происходят все чаще

ТСН.ua разбирался, какая причина смертей военнообязанных сразу после визита в ТЦК и как их можно предотвратить.

Почти две недели назад после очередной смерти мужчины в военкомате ТСН.ua опубликовал большой материал об этих трагических случаях. В целом нам удалось установить, что с начала полномасштабного вторжения известно около десяти случаев смерти военнообязанных в отделениях ТЦК.

Вчера, 5 июня Украину всколыхнула громкая новость – в Житомирской области 32-летний мужчина скончался после визита в ТЦК. В военкомате утверждают, что мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя. Родственники же убеждены – их близкого избили ТЦКшники, ведь у него якобы потом увидели перелом кости свода и черепа.

ТСН.ua разбирался, какая причина таких смертельных случаев и как их можно предотвратить.

Новый скандал — в Житомирской области умер военнообязанный

4 июня в городе Барановка Звягельского района Житомирской области похоронили 32-летнего местного жителя, умершего за два дня до того в Звягельской больнице. 28 мая мужчину доставили в Звягельский РТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

В военкомате утверждают, что мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя". Ему оказали неотложную медицинскую помощь и вызвали "скорую".

По словам военных, еще до прибытия в ТЦК Ковальчук "несколько дней злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм".

"Следователи, проводившие экспертизу, отметили: никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось", – заверили в ТЦК.

Журналисты "Суспільного" пообщались с родственниками умершего, которые считают, что их близкий был просто убит.

"Сын убит и все. Что здесь говорить? По заключению, у него там перелом кости свода и черепа. Его в больницу 29 мая привезли. Мы не видели, когда приезжали вручать повестку, сын жил отдельно от нас. Знаем, что в пять утра приехали к нему из ТЦК. Сутки его не было. Есть второе отделение охраны, оттуда его привезли. Мы в 11 утра приехали в Звягель, ребенок мой уже был в реанимации. Три с половиной дня он был там. В полицию мы обращались. Полиция открыла производство. Они (в ТЦК – ред.) сказали, что его не били, это был эпилептический приступ, потому что сын болел эпилепсией. Буду добиваться справедливости", – говорит отец Сергея Николай Ковальчук.

"Голова пробита, челюсть избита, грудина избита – какая же это эпилепсия? А если уж эпилепсия, то зачем вы его брали и чего вы помощи не оказали?" – добавляет тетя умершего Сергея Ковальчука.

"Бунт" на Житомирщине – только начало?

Вчера, 5 июня, в Барановке Житомирской области толпа женщин митинговала под ТЦК после смерти военнообязанного. Женщины не верят в версию ТЦК, что мужчина умер от эпилепсии и утверждают, что его жестоко избили. Выразить свой протест вышли около ста местных жителей, однако все обошлось мирно.

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Однако все чаще гражданские возмущаются силовыми методами мобилизации, прозванной в народе "бусификацией". Только за последние дни Сеть всколыхнула, например, столкновение гражданских с ТЦК в Киеве на Демиевке, или на рынке в Херсоне.

Это страшно, но стоит признать, что в обществе назревает раскол между военными и их семьями с одной стороны, и людьми, которые пока не присоединились к армии и не желают этого делать.

Более подробно о том, что пошло не так с мобилизацией, почему тезис "воевать будут все" не поощряет идти в армию, мы писали в этой статье.

Причины смерти умерших чаще всего – эпилепсия

Заметим, что чаще всего причиной смерти военнообязанных в ТЦК или на полигонах в первые дни после мобилизации называют эпилепсию. И хотя родственникам умерших это будет неприятно, следует признать, что в некоторых случаях действительно речь идет об алкогольной эпилепсии, которая формируется на последних стадиях алкогольной зависимости. Мы не будем указывать конкретные примеры из-за уважения к умершим и их семьям.

Другой вопрос – куда смотрят группы оповещения ТЦК, которые доставляют такого человека в военкомат, и ВЛК, которая признает его пригодным к военной службе. Ведь люди с алкогольной зависимостью в армии – это, прежде всего, опасность для побратимов. Известны громкие случаи, когда на пьяную голову военные решали свести счеты с якобы обидевшими их побратимами. Например, осенью прошлого года в Киеве военный расстрелял двух своих собратьев. В ночь убийства они распивали алкоголь.

А в апреле 2023 года в Херсонской области военный расстрелял двух собратьев и пытался сжечь их тела. 29-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Токсическое действие неизвестного вещества якобы обнаружили и в теле военнообязанного, скончавшегося 5 мая в военкомате Кривого Рога.

Избиения "спихивают" на эпилепсию?

Однако есть случаи, когда родственники твердо убеждены – причиной смерти их близкого является избиение. Об этом, например, подчеркивают родственники Сергея Ковальчука из Житомирщины.

В феврале этого года в городе Бучач Тернопольской области в ТЦК мужчина потерял сознание, а впоследствии в больнице скончался.

В прокуратуре уточнили, что 25 февраля 2024 года этот мужчина прибыл в ТЦК для сверки военно-учетных документов и прохождения ВЛК. Однако из-за алкогольной интоксикации медкомиссию не проходил. То есть мужчина пришел в ТЦК уже пьяным.

Через два дня, 27 февраля, около 17 часов, на территории ТЦК состояние здоровья военнообязанного ухудшилось – начались судороги. В результате он упал на землю и ударился головой. Медики констатировали смерть, причиной которой явилась черепно-мозговая травма. Конечно, мы не имеем права утверждать, что мужчину избили или к этому может быть причастен ТЦК – это дело правоохранителей.

Родственники же Андрея Панасюка из Хмельницкого, скончавшегося через 2 дня после визита в ТЦК, прямо не обвиняют военкомов в избиении. Но сетуют, что если бы мужчине оказали своевременную помощь, он бы выжил. Мол, 41-летнего мужчину силой повезли на медицинскую комиссию, а когда ему стало плохо — не вызвали "скорую".

Андрей Панасюк до посещения ТЦК (слева) и в больнице после визита (справа)

В Хмельницком ТЦК все возражают. Говорят, помощь ему предлагали, но Панасюк отказался.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Умер после визита в ТЦК! В Хмельницком выясняют причину смерти 41-летнего мужчины

Как избежать таких трагических случаев: советы адвоката

Известный украинский адвокат и правозащитник, старший партнер адвокатской компании "Портной и партнеры" Ростислав Кравец в эксклюзивном комментарии ТСН.ua отмечает: к сожалению в Украине сложилась такая ситуация, что очень часто адвокаты не имеют возможности оказать юридическую помощь военнообязанным в помещении ТЦК. Адвокатов туда либо не пускают, либо заставляют тоже проходить ВЛК.

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"К сожалению, правоохранительные органы игнорируют 17 Конституции Украины, где прямо указано, что Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования не могут применяться для ограничения прав и свобод граждан. В Украине закрывают глаза на то, что ТЦК используют как инструмент доставки кого-то (заметим, что ТЦК это отрицают и уверяют, что задерживает уклоняющихся только полиция – Ред.). Например, позорный случай в Рени (Одесская область) где-то недели две назад, когда адвоката представители ТЦК захватили и доставили для обновления данных", – говорит Кравец.

Он советует мобилизованным требовать от ТЦК и полиции соблюдение норм закона.

"В случае задержания в ТЦК – пока не будет составлен протокол админзадержания, не предоставлен бесплатный адвокат, я бы советовал не совершать никаких действий. Иначе – это может привести к еще худшим последствиям, и это могут использовать силы, настроенные против Украины", – отметил Ростислав Кравец.

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