Новая социальная помощь для семей с детьми: кто и сколько может получить

Помощь назначается на период временного устройства ребенка, лишенного родительской опеки, и может быть продлена, если ребенок дольше остается в семье.
В Украине введена новая социальная программа "Ребенок не один", который предназначен для поддержки семей, в которых находятся дети, лишены родительской опеки.
Об этом сообщил правительственный портал.
В правительстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине ежегодно без родительской опеки остаются около 4 тысяч детей. Политика государства направлена на то, чтобы дети воспитывались в семьях, а не попадали в интернаты. Именно для поддержки этих усилий с апреля 2024 года правительство внедрило программу "Ребенок не один".
Кто может получить выплаты
Помощь в рамках программы "Ребенок не один" назначается на детей, которые остались без родительской опеки, но еще не получили соответствующего статуса и временно находятся в семьях родственников, знакомых или в приемных семьях или детских домах семейного типа.
Помощь оказывается детям, чьи родители или один из них:
- умер или погиб (а второй родитель не выполняет своих обязанностей);
- находится на ТОТ или в окружении;
- разыскивается как пропавший без вести;
- находится в плену;
- лишен свободы оккупантами.
Необходимым условием предоставления социальной помощи является постоянное проживание в Украине того, кто принял ребенка.
Какой размер выплат по программе "Ребенок не один"
Процесс оформления всех необходимых документов для предоставления ребенку соответствующего социального статуса обычно длится около полугода. Именно в этот период назначаются социальные выплаты.
Выплату могут оформить лица, временно заботящиеся о ребенке, приемные родители и родители-воспитатели.
Размер ежемесячных выплат:
- для детей до 6 лет – 6407 гривен;
- для детей от 6 до 18 лет – 7990 гривен;
- для детей до 6 лет с инвалидностью – 8970 гривен;
- для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью – 11 186 гривен.
В Правительстве отметили, что помощь назначается на период временного устройства ребенка, который определяется службой по делам детей, и может быть продлена, если ребенок дольше остается в семье.
Куда обращаться за получением помощи
Для получения помощи нужно подать соответствующее заявление в органы социальной защиты, ЦНАПы или исполнительные органы территориальных общин.
Напомним, в реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах насчитывается более двух тысяч детей. Большинство детей, считающихся пропавшими без вести, — дети-сироты.
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