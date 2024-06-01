Новая социальная помощь для семей с детьми: кто и сколько может получить

Помощь назначается на период временного устройства ребенка, лишенного родительской опеки, и может быть продлена, если ребенок дольше остается в семье.

В Украине введена новая социальная программа "Ребенок не один", который предназначен для поддержки семей, в которых находятся дети, лишены родительской опеки.

Об этом сообщил правительственный портал.

В правительстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине ежегодно без родительской опеки остаются около 4 тысяч детей. Политика государства направлена на то, чтобы дети воспитывались в семьях, а не попадали в интернаты. Именно для поддержки этих усилий с апреля 2024 года правительство внедрило программу "Ребенок не один".

Кто может получить выплаты

Помощь в рамках программы "Ребенок не один" назначается на детей, которые остались без родительской опеки, но еще не получили соответствующего статуса и временно находятся в семьях родственников, знакомых или в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Помощь оказывается детям, чьи родители или один из них:

﻿﻿умер или погиб (а второй родитель не выполняет своих обязанностей);

﻿﻿находится на ТОТ или в окружении;﻿﻿

разыскивается как пропавший без вести;

находится в плену;

﻿ лишен свободы оккупантами.

Необходимым условием предоставления социальной помощи является постоянное проживание в Украине того, кто принял ребенка.

Какой размер выплат по программе "Ребенок не один"

Процесс оформления всех необходимых документов для предоставления ребенку соответствующего социального статуса обычно длится около полугода. Именно в этот период назначаются социальные выплаты.

Выплату могут оформить лица, временно заботящиеся о ребенке, приемные родители и родители-воспитатели.

Размер ежемесячных выплат:

для детей до 6 лет – 6407 гривен;

для детей от 6 до 18 лет – 7990 гривен;

для детей до 6 лет с инвалидностью – 8970 гривен;

для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью – 11 186 гривен.

В Правительстве отметили, что помощь назначается на период временного устройства ребенка, который определяется службой по делам детей, и может быть продлена, если ребенок дольше остается в семье.

Куда обращаться за получением помощи

Для получения помощи нужно подать соответствующее заявление в органы социальной защиты, ЦНАПы или исполнительные органы территориальных общин.

Напомним, в реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах насчитывается более двух тысяч детей. Большинство детей, считающихся пропавшими без вести, — дети-сироты.

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