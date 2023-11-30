Новая спецоперация ГУР в Крыму: Зеленский обратился к жителям оккупированного полуострова — СМИ

Трансляция с обращением президента появилась после взлома крымских интернет-провайдеров.

Вечером в среду, 29 ноября, обращение президента Украины Владимира Зеленского было показано в оккупированном Крыму после того, как неизвестные хакеры сломали ряд местных интернет-провайдеров.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах, трансляция была результатом новой спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины.

Обращение украинского лидера дополняли также кадры ударов ВСУ по позициям российских окупантов и по российским судам в Черном море. На видео также попали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Зеленский обратился к жителям Крыма

То, что ряд интернет-провайдеров на временно оккупированном полуострове подверглись взлому, подтвердили российские пропагандисты со ссылкой на Олега Крючкова, которого называют советником так называемого "председателя Крыма" Сергея Аксенова.

"Технические службы работают. В ближайшее время все проблемы будут устранены", – написал он в своем Telegram-канале.

В этот же день стало известно, что украинские хакеры с помощью Службы безопасности Украины сломали сайт Министерства труда и соцзащиты РФ и скачали более 100 терабайт данных.

Напомним, в начале октября спецназовцы ГУР десантировались на Крымском полуострове. Спецоперация была зафиксирована на видео.

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