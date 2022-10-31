"Новая страница в истории взаимоотношений": Украина и Чехия подписали три меморандума о сотрудничестве

Кроме того, Чехия на государственном уровне разработала собственный План помощи Украине - это ежегодно более 20 млн евро на протяжении 2023-2025 годов.

Сегодня, 31 октября, главы правительств Украины и Чешской Республики подписали в Киеве три меморандума о сотрудничестве.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, "Украина и Чехия открывают новую страницу в истории отношений".

Он добавил, что во время первых межправительственных консультаций с премьером Чехии Петром Фиалой и чешскими коллегами стороны подписали три важных документа:

Меморандум о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и оценке соответствия. Это будет способствовать поддержке украинского бизнеса и его выходf на европейский рынок.

Меморандум о взаимопонимании между МИДом Украины и Чехией, который углубит двусторонний диалог между странами.

Совместное заявление, подтвердившее решимость восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах международно признанных границ.

Шмигаль отметил, что в заявлении стороны также призвали международное сообщество усилить санкционное давление на Россию и отметили необходимость увеличения военной, финансовой и гуманитарной помощи для Украины.

"Кроме того, Чехия готова приобщаться к восстановлению нашего государства. В частности, взять патронаж над Днепропетровщиной. Спасибо правительству Чехии и чешскому народу за искреннюю дружбу", — отметил премьер.

Также глава украинского правительства сообщил, что Чехия на государственном уровне разработала собственный План помощи Украине, предусматривающий ежегодно предоставление Украине более 20 млн евро в течение 2023-2025 годов.

"Военно-техническое сотрудничество между нашими государствами также набирает обороты. Чешские самоходные гаубицы "Дана", танки, БМП и другая помощь уже способствуют существенному усилению украинской армии и освобождению украинских земель. На этом не останавливаемся, готовим агрессору много неприятных сюрпризов. Правительство Чехии поддержало и создание международного трибунала для осуждения военно-политического руководства РФ за преступную войну против Украины", — подчеркнул Шмигаль.

Отметим, что визит чешской делегации в Киев в один из сложнейших периодов истории Шмигаль назвал проявлением огромной солидарности с Украиной.

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