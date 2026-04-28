Новая тактика РФ: управляемые "Шахеды" стали еще ближе к глубоко тыловым городам

РЕБ бессилен: враг изменил тактику атак и начал руководить «Шахедами» в прямом эфире

Российские оккупанты начали активно использовать технологию MESH-модемов для управления ударными беспилотниками типа «Шахед» и «Гербера» в режиме реального времени. Это позволяет врагу залетать все глубже в тыл.

Об этом предупредил советник министра обороны, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флэш) Бескрестнов.

По его словам, Силы обороны чаще фиксируют пролеты дронов с MESH-модемами все глубже в украинский тыл.

«Зона действия руководимых „Шахедов“ с севера достигает Киева, с запада — Полтавы, а с юга — Днепра, Кривого Рога, Одессы и Николаева. Технология МЭШ позволяет формировать цепочку из БпЛА с радиомодемами, по которым в воздухе передается информация», — отметил советник главы Минобороны.

Как работает вражеская технология

Суть метода заключается в создании «цепочки» из нескольких дронов в воздухе. Один или несколько БпЛА выступают в роли ретрансляторов сигнала, передавая команды от оператора к ударному аппарату.

По словам эксперта, на территории противника на высоких точках и мачтах стоят специальные антенны дальней связи (именно такие ВСУ ранее уничтожили в Беларуси). Связь с беспилотником может быть на расстоянии до 220 км.

«Но чтобы связь была, беспилотник должен быть очень высоко, иначе искажение поверхности Земли не даст организовать канал связи», — объяснил Флэш.

Бескрестнов привел пример, когда россияне ударили прямо по его дому.

«В случае, когда меня пытались убить, два реактивных „Шахеда“ кружили возле моего дома, еще два были в пути в нескольких километрах от меня. Те два „Шахеда“, которые были в пути в момент удара по мне, находились на высоте 2200 метров. Очень простой расчет показывает, что при такой высоте связь могла быть на расстоянии 200 километров, и если исключить Беларусь, то четко виден единственный вариант, откуда осуществлялось управление», — пояснил он и опубликовал карту, откуда, вероятно, российские пилоты управляют «Шахедами».

«Флэш» объяснил, что такая цепочка из БпЛА-посредников для передачи может быть длинной. Однако при увеличении количества ретрансляций скорость падает, а задержка растет. Поэтому противник применяет не более 2–3 ретрансляций радиосигнала.

Эксперт предупредил, что в момент удара «Шахеды» пытаются находиться рядом друг от друга, чтобы создать сильный радиосигнал, который сложнее подавить.

Сергей «Флэш» отмечает, что сейчас это один из главных вызовов для украинских Сил обороны. Военные специалисты уже работают над методами противодействия этой технологии, однако имеющихся средств пока недостаточно.

«С той стороны по этой технологии против нас работает большая группа пилотов и специалистов Алабуги. Самих пилотов насчитывается около 40 человек. У них уже есть и опыт, и тактика. Всем очевидно, что РЕБ, подавляющий спутниковую навигацию, не работает, если пилот управляет БпЛА в ручном режиме по приборам навигации», — подытожил он.

