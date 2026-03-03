Новая тактика россиян: чем опасны модернизированные дроны "Гербера" со шрапнелью

Российский дрон Гарбера. / © wikipedia.org

Реклама

Российские оккупационные войска изменяют тактику использования дешевых беспилотников-приманок. Теперь враг начал устанавливать на дроны типа Гербера смертоносные шрапнельные боевые части, что значительно повышает уровень опасности от этих аппаратов.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Чем опасны обновленные беспилотники

По информации эксперта, для модернизации «Гербера» россияне используют классические 15-килограммовые боевые части от 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Сам по себе такой беспилотник является дешевым средством для привлечения внимания противовоздушной обороны и не имеет собственного блока наведения. Его полет может корректироваться в режиме реального времени пилотом или разведывательным дроном.

Реклама

Главная опасность состоит в том, что в случае обнаружения мобильных огневых групп или систем ПВО такой аппарат может сдетонировать прямо в воздухе. При взрыве шрапнель накрывает значительную площадь, нанося серьезные повреждения, особенно небронированную технику и живую силу.

Особое внимание эксперт обращает на безопасность гражданского населения. Нередко грибники или фермеры находят сбитые или подавленные средствами РЭБ дроны в лесах и полях, после чего пытаются сделать фото на их фоне. Такие действия всегда были строго запрещены, а с появлением шрапнельных боевых частей стали категорическими табу.

«Даже взбитый дрон – не безопасный дрон. Подходить к ним, а тем более двигать, перевозить и совершать другие манипуляции смертельно опасно!», — подчеркивает эксперт.

Новая угроза: FPV-дроны на оптоволокне

В то же время враг продолжает экспериментировать и с другими технологиями. В Харькове впервые официально зафиксировали применение российского FPV-дрона на оптоволоконном управлении . Главное отличие такого беспилотника заключается в способе передачи сигнала: он идет не по радиоканалу, а по тонкому оптоволоконному кабелю, что делает его фактически неуязвимым для традиционных систем радиоэлектронной борьбы.

Реклама

Несмотря на то, что дальность полета таких аппаратов может достигать 40-50 километров, эксперт Defence Express Иван Киричевский призывает горожан не паниковать. Боевая часть такого дрона значительно слабее тяжелой ствольной артиллерии, с которой Харьков массово сталкивался во время обстрелов в 2022 году. Поэтому говорить о кардинально новом уровне угрозы для города нет оснований.

Пока речь идет только об единичном случае, а не о массовом или системном использовании подобных FPV-дронов именно по Харькову. Появление оптоволоконных беспилотников является скорее эволюцией враждебной тактики и поиском новых способов обхода украинской защиты, требующей внедрения новейших средств обнаружения, таких как современные радары и акустические сенсоры.