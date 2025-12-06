Бои за Покровск / © ТСН

В боях за Покровск основную угрозу представляют небольшие группы российских диверсантов, которые незаметно просачиваются в жилые кварталы, маскируются под местных или украинских бойцов и постепенно разрушают оборону изнутри.

Об этом сообщает издание The Telegraphсо ссылкой на украинских военных.

Тактику, которую применяют российские оккупанты, называют «демеханизированной войной». Вместо массированных наступлений техники, которую легко уничтожают FPV-дроны, штурмовики работают малыми группами по несколько человек.

Разведывательные дроны РФ обнаруживают слабые места в украинской обороне, которые возникают из-за нехватки войск. Малочисленные вражеские группы для проникновения в город используют туман, дождь и незаметный транспорт: велосипеды, гражданские грузовики или просто двигаются пешком.

Из-за размытой линии фронта в городских кварталах трудно определить, где находится противник. Были случаи, когда вражеский БТР не уничтожили, посчитав его украинским, а украинские наземные дроны «Термиты» наоборот ликвидировали, спутав с российскими.

Ключевым оружием для противодействия просачиванию врага стали удары дронами, которые наносят 90% всех потерь врагу. Именно поэтому россияне охотятся на операторов дронов, пытаясь найти их место дислокации и уничтожить.

Такая тактика, которую применяют россияне в Покровске, делает войну гораздо более изнурительной: она не позволяет врагу быстро продвигаться, но также не существует простых способов ее нейтрализовать.

Аналитики Deep State утверждают, что российские войска удерживают примерно половину Покровска. Остальная часть города — размытая «серая зона», где контроль неустойчив или отсутствует.

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают удерживать северную часть города Покровска в Донецкой области.