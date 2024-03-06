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Новая тактика: в Одессе военными хитро выманили мужчину из квартиры и "запаковали"

Новая тактика: в Одессе военными хитро выманили мужчину из квартиры и "запаковали"

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Жителя квартиры выманили за дверь, выключить рубильник в электрическом щитке. Дальше его задержали и увели куда-то из подъезда.

В Одессе, вероятно, сотрудники ТЦК выманили и задержали мужчину, отключив свет в его квартире.

Соответствующее видео было опубликовано в местных пабликах.

На кадрах видеонаблюдения видно, как двое мужчин в военной форме и балаклавах в подъезде подходят к двери и звонят в квартиры. Однако им никто не открывает. Тогда военкомы не придумали ничего лучше, чем выключить рубильник в электрическом щитке.

Когда житель квартиры вышел включить электричество, мужчины в форме украдкой выглядывают из-за стены, а затем бегут к нему. Дальше на кадрах видно, как его, заломив под руки, силой выводят из подъезда.

Новая тактика ТЦК в Одессе: как военкомы хитро выманили мужчину из квартиры

Новая тактика ТЦК в Одессе: как военкомы хитро выманили мужчину из квартиры

Одесский областной ТЦК и СП пока не прокомментировал инцидент и не подтвердил, что мужчины в форме имеют отношение к мобилизационным мероприятиям.

Ранее в Запорожье работники ТЦК пожаловались, что им захотели выколоть глаза из-за повестки.

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