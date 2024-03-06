Новая тактика: в Одессе военными хитро выманили мужчину из квартиры и "запаковали"

Жителя квартиры выманили за дверь, выключить рубильник в электрическом щитке. Дальше его задержали и увели куда-то из подъезда.

В Одессе, вероятно, сотрудники ТЦК выманили и задержали мужчину, отключив свет в его квартире.

Соответствующее видео было опубликовано в местных пабликах.

На кадрах видеонаблюдения видно, как двое мужчин в военной форме и балаклавах в подъезде подходят к двери и звонят в квартиры. Однако им никто не открывает. Тогда военкомы не придумали ничего лучше, чем выключить рубильник в электрическом щитке.

Когда житель квартиры вышел включить электричество, мужчины в форме украдкой выглядывают из-за стены, а затем бегут к нему. Дальше на кадрах видно, как его, заломив под руки, силой выводят из подъезда.