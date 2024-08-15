"Новая тема потенциальных переговоров – территориальная целостность РФ": Подоляк сделал громкое предположение

Успехи ВСУ в Курской области поднимают моральный дух украинцев на фронте и в тылу. Настроения россиян ожидаемо подавлены.

В мировом информационном поле произошли промежуточные существенные изменения. В частности, "демонстративно притихли" голоса, которые критиковали поддержку Украины со стороны Запада, проповедовали деэскалацию и требовали немедленных переговоров на российских условиях.

Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Советник добавил, что изменения линии фронта [продвижение ВСУ в Курской области – ред.] показали, что военная и финансовая помощь западных партнеров Украины инвестируется максимально эффективно.

"Деэскалация работает, определенное принуждение к миру действует, противник правильно реагирует только на применение грубой силы. Наконец-то добавлена новая, справедливая тема потенциальных переговоров – о территориальной целостности РФ", – отметил Подоляк.

По его словам, успехи ВСУ в Курской области поднимают моральный дух украинцев – как на фронте, так и в тылу. Настроения россиян ожидаемо подавлены.

"Специальная операция внезапно оказалась для них полноценной войной, и они теряют не только жизни людей, на которых им плевать, но и целые районы с десятками населенных пунктов. Цена войны быстро растет, остатки репутации исчезают…", – отметил советник главы Офиса президента.

Подоляк подчеркнул, что до справедливого мира еще очень далеко, а потери России на фронте пока не изменили намерений путинского режима уничтожить украинскую государственность и самих украинцев как нацию.

"Но Украина свой очередной ход сделала. Теперь пора вложиться нашим союзникам", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, ВСУ продолжают наступательную операцию на территории Курской области России. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны в общей сложности взяли под контроль уже 82 населенных пункта Курщины.

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