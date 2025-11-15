Новая цель России – мобильные вышки: будем ли мы со связью и как "продать" ток оператору

Звяк / © ТСН

Украинские мобильные операторы готовятся к новым блекаутам и массово закупают тысячи генераторов, поскольку ни новые, ни старые аккумуляторы не выдерживают длительных отключений света.

Детальнее о ситуации рассказали корреспонденты ТСН Игорь Бондаренко и Геннадий Шульга.

Этой зимой связь снова под угрозой. Инженеры мобильных операторов работают беспрестанно. Как только исчезает электричество, они выезжают в базовые станции.

«Здесь стоят батареи, питающие наш сайт, они работают до 10 часов. И когда света нет больше 7-8 часов, желательно ставить генератор, чтобы зарядить их и связь была постоянной», — объясняет инженер Дмитрий Олейник.

Операторы отчитываются, что опыт прошлых блекаутов учли. За последний год один из крупнейших операторов установил более 30 тысяч новых литиевых батарей.

«Это позволяет нам держать до 94 процентов нашей сети до 10 часов без питания», — говорит директор компании мобильной связи Михаил Шeлемба.

Но 10 часов — это не 24. Когда отключения продолжаются дольше, аккумуляторы не успевают зарядиться до следующего блэкаута.

Выход один — генераторы. Операторы уже заказали новые партии.

«Мы уже дозаказали 3,5 тысяч дополнительных дизель-генераторов, тысяча придет в ближайший месяц, еще 2,5 тысяч до конца года. Когда отсутствует электроснабжение более 10 часов, чтобы мы максимально могли держать сеть», — рассказал директор компании мобильной связи Михаил Шелемба.

В целом украинским операторам требуется около 15 тысяч генераторов. Это колоссальные расходы: всего один час их работы будет стоить 4,5 миллиона гривен — и это только на топливо.

К тому же, Россия усиливает атаки не только на энергетику. Башни и электронные коммуникации тоже в прицеле террористов. Поэтому в Украине ужесточаются требования к стабильности связи, хотя новые правила и не афишируют.

Помогать с горючим и логистикой связным уже будут военные администрации, поскольку персонала самих операторов на все станции не хватит.

«Хотя бы ты не заставил аккумуляторами, все равно они не выдержат 24 часа», — констатирует специалист по электронным коммуникациям Анатолий Фроленков.

Кроме стабильности государство требует и качества. На подписи у президента уже лежит закон, который заставит операторов забыть старые показатели.

«На сегодняшний день существуют старые показатели качества 2 мегабита в секунду, но контент стал тяжелым. Сейчас принят новый закон, и Минцифры обещает изменить критерии качества — 20 или 50 мегабит. Это сразу будет толчок мобильным операторам очень быстро переоборудовать свои сети», — отмечает Александр Федиенко, глава профильного подкомитета ВРУ.

Но главная новость — приобщиться к поддержке связи сможет каждый. В Минцифри анонсировали новую программу: украинцам предлагают заживлять базовые станции мобильных операторов своими генераторами за деньги.

За это можно заработать от 110 до 140 гривен в час.

В то же время, украинцам напоминают и простые правила «гигиены» связи во время блекаутов: не загружать большие файлы и, по возможности, пользоваться домашним интернетом. Это снизит нагрузку на сеть, и связь будет продолжаться.

Напомним, из-за регулярных отключений света украинцы все чаще используют генераторы для питания домов и бизнесов. В ГСЧС напоминают о ключевых правилах безопасной эксплуатации: устанавливать генератор только на улице на расстоянии не менее 6 метров от окон и дверей, защищать его от осадков, не заправлять во время работы или сразу после остановки, делать перерывы не менее 30 минут после каждые 5 часов работы и ограничивать доступ детей и животных.