"Трудно прожить больше 3 дней": Шмыгаль предупредил украинцев об атаках РФ, новая цель — водоснабжение

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль / © Владимир Зеленский

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Новой главной целью российских окупантов в войне против Украины является уничтожение систем водоснабжения и канализации. В то же время, Киев рассчитывает, что удары по российским НПЗ и санкции заставят Кремль прекратить войну уже этой осенью.

Об этом министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью POLITICO.

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Путин надеется на истощение украинцев и капитуляцию

По словам Шмыгаля, противостояние между Украиной и Россией в энергетической сфере стало одним из ключевых фронтов войны, а его результат может оказать существенное влияние на формат предстоящих мирных переговоров.

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«Путин хочет окончательно разрушить нашу энергетическую систему и подорвать экономику и производство вооружений. Он также надеется, что зимой наше общество истощится и станет давить на руководство, чтобы оно подписало капитуляцию», — заявил министр энергетики.

Заставить Путина завершить войну уже этой осенью

В ответ Украина продолжает кампанию дальнобойных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам Шмыгаля, эти атаки уже вывели из строя около 40% первичных нефтеперерабатывающих мощностей РФ и все сильнее отражаются на обеспечении страны топливом.

«Это вроде двенадцатого раунда боксерского поединка, и каждый боец надеется, что соперник упадет первым», — отметил глава Минэнерго.

Он также выразил надежду, что сочетание украинских ударов по стратегическим объектам с санкционным давлением международных партнеров заставит президента России Владимира Путина завершить войну уже этой осенью. Если же этого не произойдет, Украине придется пережить еще одну зиму массированных атак на энергетическую инфраструктуру, подобных тем, что в прошлом году привели к масштабным отключениям света и тепла.

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Цель России — уничтожить системы водоснабжения Украины

«Сейчас цель России — уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они атаковали электроэнергетику и теплоснабжение, но даже при отключениях электричества можно было выжить, если были газ и вода. Без водоснабжения и канализации выжить более трех дней очень тяжело», — объяснил Шмыгаль.

Для успешного прохождения следующего отопительного сезона, отметил он, Украина нуждается в ракетах-перехватчиках PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot, способных эффективно уничтожать российские баллистические ракеты.

Устойчивость энергосистемы Украины

По словам Шмыгаля, параллельно с укреплением противовоздушной обороны Украина активно работает над повышением устойчивости энергетической и другой критической инфраструктуры. Для этого в стране строят защитные укрытия для объектов электро-, водо- и газоснабжения, чтобы снизить риски от российских ударов. Кроме того, внедряются модульные котельные и компактные генераторы электроэнергии, которые благодаря своей рассредоточенности менее уязвимы для атак, чем большие электростанции.

Министр подчеркнул, что стабильное электроснабжение имеет решающее значение для производства вооружения, функционирования систем водоснабжения, работы больниц, промышленности и обеспечения теплом миллионов украинцев.

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«Украина приобрела способность очень быстро адаптироваться к кризисам и вызовам», — сказал Шмыгаль.

РФ уничтожила или повредила более 80% генерирующих мощностей Украины

За годы войны Россия нанесла украинской энергетической системе масштабный ущерб.

После вражеских атак минувшей зимы, по словам Шмыгаля, производство электроэнергии в Украине упало примерно до 12 ГВт, в то время как дефицит достиг около 6 ГВт. Поэтому по всей стране приходилось вводить почасовые графики отключений электроэнергии.

«Россияне уничтожили или повредили более 80% украинских генерирующих мощностей», — добавил министр.

Кроме поставок ракет-перехватчиков Украине, по словам Шмыгаля, также необходима финансовая поддержка для дальнейшего укрепления устойчивости энергетической системы.

В Фонд поддержки энергетики Украины, созданный и администрируемый Секретариатом Энергетического сообщества Европы, уже поступило 2,1 млрд евро взносов от почти 40 государств и международных организаций. Украинская сторона определяет первоочередные потребности, передает их руководству фонда, после чего осуществляется закупка и поставка необходимого оборудования.

За прошедший год фонд заключил 367 контрактов на приобретение оборудования, а общая стоимость переданной энергетической помощи составила 447 млн евро. Около 75% этих средств были направлены на поддержку генерации, передачи и распределения электроэнергии. Как сообщили 3 августа в секретариате, больше всего помощи получили области, которые регулярно подвергаются российским атакам.

«Но оборудование уничтожается, и нам нужен резерв на зиму», — сказал Шмыгаль, добавив, что к началу зимнего сезона Украине необходимо еще 500 млн евро.

Кроме того, по словам министра, еще примерно 400 млн евро нужно для возобновления государственной компании «Нафтогаз», которая также пострадала от российских ударов. Украина рассчитывает, что финансовую поддержку в этом вопросе предоставит Канада.

Украину ждет еще одна военная зима

Шмыгаль отметил, что лучшим развитием событий было бы, если Путин уже осенью признал бесперспективность продолжения войны и согласился на мирное урегулирование. В то же время, в Кремле пока не демонстрируют готовности отказаться от своих требований к Украине, что повышает вероятность еще одной военной зимы.

«Он будет нести потери, но будет затягивать нас в зиму. Это пессимистический сценарий, но я оптимистично считаю, что мы переживем эту зиму; мы к ней готовы», — высказался глава Минэнерго.

К слову, CNBC пишет, что Украину ждет самая тяжелая зима с 2022 года из-за угрозы российских ударов по энергетике и дефицита систем ПВО. Правительство обновили для лучшей подготовки к холодам, в частности, назначив Сергея Корецкого премьер-министром. Эксперты отмечают, что Путин попытается использовать зиму как оружие, однако Украина лучше подготовлена, а западная помощь и удары по российской инфраструктуре остаются ключевыми для истощения агрессора и переговоров.

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