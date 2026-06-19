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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Новая "тысяча" для украинцев: кто получит и на что можно потратить деньги

Кабмин запускает новую программу безвозвратной помощи до 1000 грн на гектар для закупки отечественных удобрений и увеличивает компенсации на модернизацию оросительных систем до 48 тыс. грн на прифронтовых территориях.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Деньги

Деньги

Кабинет министров принял решение о существенном расширении финансовой помощи для отечественного агросектора. Новые инициативы направлены как на снижение текущих расходов фермеров, так и на восстановление критической инфраструктуры орошения, особенно в регионах прифронтовых.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Согласно новой программе, украинские аграрии смогут получить до 1000 грн. на один гектар безвозвратной помощи. Эти средства выделяются исключительно на закупку комплексных минеральных удобрений отечественного производства (из расчета до 7 тонн на каждые 100 гектаров угодий). Подать заявку на получение субсидии можно будет в электронном виде через Государственный аграрный реестр (ГАР).

Параллельно правительство масштабирует реформу мелиорации.

Максимальный размер компенсаций для фермеров и организаций водопользователей по восстановлению оросительных систем теперь составляет:

  • более 30 тыс. грн на гектар — в целом по всей Украине;

  • свыше 48 тыс. грн на гектар — для хозяйств на прифронтовых территориях (где господдержка развития мелиорации увеличена до 80%).

Уже с 2027 года эти выплаты будут подлежать ежегодной индексации. Сейчас первые практические шаги по модернизации систем орошения правительство уже начало в Одесской области.

Кроме этого, в правительстве отчитываются первые результаты других профильных программ. Так, на этой неделе первые пять агропроизводителей из прифронтовых областей получили повышенную компенсацию в размере 40% стоимости купленной украинской сельхозтехники.

Также в ближайший месяц малые фермеры получат выплаты на общую сумму 1,1 млрд. грн. по европейским программам поддержки, заявки на которые собирались с начала года. В дополнение к финансовым инструментам Кабмин расширил возможности для экспорта отечественной агропродукции и продолжает финансирование программ гуманитарного разминирования полей и восстановления животноводческих ферм.

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Дата публикации
Количество просмотров
95
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