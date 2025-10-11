Новая угроза для отопительного сезона: как Украина будет защищать газ и свет зимой

Блэкаут

Реклама

Россия изменила тактику обстрелов украинской энергетики и накануне отопительного сезона начала целенаправленно избивать не только по электрическим, но и газовым объектам. В Министерстве энергетики заверили, что делают все возможное для стабильного прохождения зимы и уже обратились за помощью к партнерам по G7.

Об этом рассказал замминистра энергетики Украины Артем Некрасов.

Если раньше оккупанты били преимущественно по объектам электроэнергетики, то в течение последнего месяца фиксируются попытки нанести ущерб и газовой инфраструктуре.

Реклама

Эту информацию подтверждают и военные эксперты. По словам специалиста по РЭБ Анатолия Храпчинского, Россия перешла к точечным атакам, используя модернизированное с помощью Ирана, Китая и КНДР оружие. Это позволяет врагу точнее поражать объекты по всей стране.

Замминистра заверил, что украинское правительство постоянно отслеживает новые вызовы и принимает соответствующие решения по защите энергосистемы.

«Правительство постоянно собирается для того, чтобы реагировать на эти вызовы, принимаются определенные решения, и мы надеемся и делаем все, чтобы украинцы были зимой и с газом, и со светом», — подчеркнул Артем Некрасов.

Для успешного прохождения зимы Украина активно работает с международными союзниками. По словам Некрасова, после встреч с партнерами по G7 украинская сторона передала перечень ключевых потребностей:

Реклама

Усиление ПВО — это главное направление для защиты объектов.

Совместное финансирование по закупке газа.

Предоставление оборудования для быстрого восстановления поврежденных объектов.

Чиновник выразил надежду, что благодаря помощи союзников и слаженной работе внутри страны отопительный сезон 2025-2026 годов удастся пройти так же, как и предыдущий.

Напомним, эксперт по энергетике Андрей Закревский спрогнозировал, что этой зимой Россия может нанести до 40 массированных ударов по энергосистеме Украины.

По его словам, оккупанты изменили тактику и теперь будут наносить точечные массированные удары по 1–3 объектам инфраструктуры с периодичностью раз в 3–4 дня. Эксперт предупредил, что из-за такого подхода под угрозой может оказаться любой район страны.