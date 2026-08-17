Новая угроза для тыла РФ: Украина нашла способ бить FPV-дронами на большие расстояния

FPV-дрон

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Украинские военные нашли эффективный способ существенно увеличить дальность применения дешевых FPV-дронов для уничтожения российской логистики. Для этого ВСУ начали использовать воздушные шары (аэростаты), которые доставляют дроны-камикадзе, оснащенные компактными спутниковыми терминалами Starlink Mini, на десятки и сотни километров вглубь оккупированных территорий.

О новой тактике сообщили сами российские военные пропагандисты, заявив об атаках украинских FPV-дронов на логистические машины РФ вдоль трассы на Мелитополь в Запорожской области. Этот подход стал неожиданностью для кафиров, поскольку FPV-дроны обычно используют в непосредственной близости к линии столкновения, пишет Forbes.

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Как работает схема «Аэростат + Starlink Mini + FPV»

Благодаря новой схеме ВСУ решили две главные проблемы легких FPV-беспилотников — ограниченный заряд аккумулятора и малый радиус действия радиосигнала:

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Доставка без расхода батареи: воздушный шар движется по ветру в сторону цели на большой высоте, унося на себе дрон. Это позволяет сохранить 100% заряда аккумулятора FPV непосредственно для поиска и атаки вражеской техники.

Неуязвимость к стандартному РЭБ: обычное радиоуправление на таком расстоянии не работает, поэтому дроны оснащают терминалами Starlink Mini. Они обеспечивают высокоскоростную связь с минимальной задержкой. Российские системы РЭБ, установленные на грузовиках, рассчитаны на глушение стандартных частот и бессильны против спутникового сигнала.

Скрытность: аэростат движется беззвучно, не имеет теплового следа от двигателя и его трудно заметить визуально или обнаружить радарами до момента, когда дрон отделится от шара.

Экономический прорыв в войне на истощение

В последние месяцы Украина активно уничтожала логистические колонны РФ на юге (в том числе на трассах между Мариуполем и Мелитополем) с помощью средних беспилотников самолетного типа Hornet с элементами искусственного интеллекта. Однако сложность их производства и высокая стоимость ограничивали масштабы кампании.

Применение FPV-дронов на воздушном шаре решает эту проблему. Даже с учетом стоимости терминала Starlink Mini и аэростата, такая система стоит в разы дешевле любого специализированного ударного БПЛА. Высокая маневренность FPV позволяет операторам целить в наиболее уязвимые места грузовиков — например, топливные баки, гарантированно уничтожая цель минимальным зарядом взрывчатки.

Аналитики отмечают, что эта тактика отражает главный тренд войны: сочетание старейших авиационных концепций с современными гражданскими технологиями создает смертоносное и дешевое оружие, способное парализовать тыловую логистику врага.

Ранее мы писали о том, что дроны ВСУ обрушили нефтяные доходы российского диктатора Путина.

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