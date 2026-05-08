Новая угроза для Украины: балтийский флот РФ пополнился очередным носителем "Калибров"
Новый российский корабль с восемью пусковыми установками для «Калибров» несет угрозу для критической инфраструктуры Украины.
В городе Балтийске Калининградской области РФ 8 мая 2026 года состоялась церемония введения в состав Балтийского флота малого ракетного корабля (МРК) «Буря» проекта 22800 (шифр «Каракурт»).
Об этом сообщил канал Центра анализа стратегий и технологий.
Корабль был построен АО «Ленинградский судостроительный завод Пелла» (г. Отрадное, Ленинградская область) и стал четвертым МРК проекта 22800, переданным ВМФ этим предприятием и восьмым кораблем этого типа, введенным в строй.
Всего для флота РФ на пяти различных предприятиях приступили к строительству серии из 16 кораблей проекта 22800. Известно, что МРК проекта 22800 было спроектировано АО «Центральное морское конструкторское бюро Алмаз» и должно было заменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр «Буян-М»).
На практике серия проекта 22800 давно превратилась в долгострой — спущенные на воду корпуса годами простаивают в ожидании двигателей.
Дело в том, что эти корабли оснащаются дизельными двигателями М507Д-1, производство которых сталкивается с трудностями. Проблемой является сложная и дорогостоящая конструкция, приводящая к высокой вероятности отказов.
Сам МРК «Буря» был заложен еще 24 декабря 2016-го и спущен на воду 23 октября 2018 года. Однако на заводские ходовые испытания на Балтике корабль был передан только в октябре 2022 года. Испытания и доводка корабля затянулись еще на три с половиной года, и в результате «Буря» только теперь был введен в состав ВМФ РФ.
Что известно про «Каракурт»
Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» — это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением прибрежной морской зоны (по другой классификации — это малые корветы). Длина корабля составляет 67 м, а водоизмещение корабля (стандартное) — 800 тонн. В состав экипажа входит 39 человек.
Основой ударного ракетного вооружения выступают ракеты семейства «Калибр-НК». Восемь ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14
Ранее мы писали о том, что корабли Кремля потеряли возможность безопасно находиться в любой акватории вблизи украинских границ. Черное и Азовское моря давно перестали быть «внутренними озерами» РФ, а теперь опасность добралась и до Каспийского моря. Участившиеся атаки на российские суда, которые обеспечивают логистику войны, принуждают флот Москвы к позорному отступлению.