Новая угроза для Украины и Европы: "Флэш" раскрыл, что готовит Россия со спутниками "Рассвет"

Атака российских дронов / © ТСН.ua

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Россия может использовать спутниковую сеть «Рассвет» для онлайн-управления ракетами и ударными беспилотниками типа «Шахед» над всей территорией Украины. Для этого Москве необходимо развернуть группировку из примерно 200–250 спутников, которые обеспечат необходимое покрытие.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш», которого цитирует «Новости.LIVE».

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По словам Бескрестнова, российский спутниковый проект может стать новым серьезным вызовом для украинской обороны. Он предупредил, что Россия способна достаточно быстро продвинуться в его реализации, поэтому уже сейчас обращает внимание на потенциальную угрозу.

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В настоящее время, по оценке советника президента, у России насчитывается около 40 спутников этой сети. Несмотря на проблемы с их работой, они уже обеспечивают отдельные временные окна покрытия над Украиной — примерно на 40 минут или час.

Пока что такие промежутки ограничивают практическое использование сети для управления ударными беспилотниками. Чтобы воспользоваться спутниковой связью во время атаки, российским военным приходится планировать маршрут и время полета «Шахеда» так, чтобы он находился в зоне покрытия в нужный момент.

«„Рассвет“ — это наш следующий вызов. Мы понимаем, о чем идет речь. Я бью тревогу, как могу, потому что Россия может запустить этот проект очень быстро», — подчеркнул Бескрестнов.

Сколько спутников нужно запустить России

Для полноценного использования сети в военных целях России необходимо значительно увеличить количество спутников. Бескрестнов оценивает потребность примерно в 200–250 аппаратов, которые обеспечат покрытие всей территории Украины.

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По его словам, речь идет именно о количестве спутников, необходимом для обеспечения покрытия, без учета других технических аспектов проекта, в частности возможностей запуска новых аппаратов.

Развертывание такой сети потенциально позволило бы российским военным управлять ракетами и ударными беспилотниками в режиме реального времени далеко за пределами нынешних временных окон спутниковой связи. Кроме того, система могла бы обеспечивать навигацию для этих средств поражения.

Угроза для Европы и США

Бескрестнов подчеркивает, что последствия появления такой системы могут выходить далеко за пределы Украины. По его мнению, международное сообщество должно рассматривать «Рассвет» как потенциальную угрозу также для европейских стран и США.

В частности, он связывает развитие спутникового управления с рисками для безопасности на фоне сообщений о неизвестных беспилотниках, которые время от времени замечают над различными районами Европы.

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Советник президента предупредил, что новая система управления может расширить возможности использования таких дронов. Поэтому, по его мнению, эту проблему необходимо обсуждать на международном уровне еще до того, как Россия завершит развертывание спутниковой группировки.

Напомним, в ответ на развертывание Россией спутниковой сети связи «Рассвет», которую компания «Бюро-1440» создает для обеспечения военных нужд, в Украине высказали идею физического уничтожения таких спутников. Хотя это технически возможно, более перспективными направлениями противодействия могут стать средства радиоэлектронной борьбы и удары по наземной инфраструктуре этой космической системы.

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