Новая угроза для Украины: спецслужбы РФ формируют сеть профессиональных киллеров - эксперт

Российские диверсанты

Подготовка спецслужбами РФ сети профессиональных киллеров для диверсий и убийств становится новым вызовом как для нашего государства, так и соседних стран, в частности Молдовы.

Об этом заявил военный эксперт Иван Тимочко в комментарии телеканалу «Киев 24».

По его словам, враг уже не вербует для своих диверсий только тех людей, которые имеют свои «идеологические» убеждения или материальную заинтересованность, как это было раньше, когда к поджогам автомобилей или подрывам в госучреждениях привлекали лиц с наркотической или игровой зависимостью.

«Мы видим, что противник централизованно выбирает на киллеров тех, кто, скажем, приобретает соответствующую специальность. Мы видим, что формируют из специалистов сеть, это довольно серьезный вызов», — отметил Тимочко.

Эксперт предположил, что к формированию сети киллеров причастны обе российские спецслужбы — ФСБ и ГРУ. При этом россияне не жалеют денег, ведь из-за высокого авторитета украинских спецслужб за рубежом преступники боятся рисковать, поэтому ставки за выполнение заказов растут.

Иван Тимочко объяснил, почему особое внимание российские спецслужбы уделяют Молдове. По его словам, через покушения и диверсии РФ пытается одновременно ударить по Украине, а также показать нашей стране-соседке, которая так же прогнется вступить в ЕС, якобы полностью контролирует ситуацию в этом государстве.

Напомним, украинские правоохранители обезвредили агентурно-боевую группу агрессорки России, которая готовила заказные резонансные убийства в Украине. Масштабная спецоперация получила название «Энигма 2.0». В Украине были задержаны семь человек, а в Молдове — трое, в частности организатор сети и двое его сообщников.