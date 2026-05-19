Вспышка лихорадки Эбола, которая унесла жизни не менее 131 человека в Демократической Республике Конго, может распространяться быстрее, чем считалось изначально.

Об этом пишут BBC и Mirror.

По меньшей мере 131 смерть и более 500 подозреваемых случаев заболевания были зарегистрированы в результате последней вспышки лихорадки Эбола на востоке Конго.

По словам экспертов здравоохранения и гуманитарных работников, вирус распространялся незамеченным по меньшей мере несколько недель до смерти первого человека, и задержка с реагированием сейчас усложняет усилия по сдерживанию вспышки.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что он «глубоко озабочен масштабами и быстротой распространения эпидемии», и что агентство здравоохранения ООН соберет свой чрезвычайный комитет позже. Он отметил, что появление случаев заболевания в городских районах, смерть медицинских работников, значительное перемещение населения в этом районе и нехватка вакцин и терапевтических средств являются основными причинами беспокойства «по дальнейшему распространению и последующим смертям».

ВОЗ объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение.

Красный Крест предупредил, что Эбола может быстро распространиться, если случаи не будут обнаружены на ранней стадии, у общества не будет достаточно информации, а системы здравоохранения будут перегружены, добавив, что «мы наблюдаем все эти условия» во время текущей вспышки.

Эбола очень заразна и может передаваться через биологические жидкости, такие как рвота, кровь или сперма. Заболевание, которое она вызывает, редкое, но тяжелое и часто смертельное. Во время большой вспышки Эболы более десяти лет назад, которая унесла жизни более 11 000 человек, многие заразились во время омовения тел во время общественных похорон.

Инкубационный период вирусной болезни Эбола (ВБЭ) составляет от 2 до 21 дня (т.е. именно столько времени требуется для появления симптомов после заражения). Человек не заразен, пока не начнут проявляться симптомы.

Заболевание обычно начинается внезапно с гриппоподобных симптомов, которые легко спутать с другими распространенными заболеваниями, такими как малярия, брюшной тиф или грипп.

Симптомы Эболы

Внезапная высокая температура

Сильная головная боль

Сильная усталость и слабость (недомогание)

Боль в мышцах и суставах

Боль в горле и потеря аппетита

По мере размножения вируса и повреждения иммунной системы и органов развиваются более серьезные желудочно-кишечные симптомы:

Сильная диарея

Тошнота и рвота

Боль в животе (желудке)

Плоская красная сыпь на коже (иногда появляется через 5-7 дней после начала заболевания)

Нарушение функции почек и печени

Сочетание сильной рвоты и диареи быстро приводит к опасному обезвоживанию.

В летальных случаях смерть обычно наступает через 6-16 дней после появления первых симптомов, как правило, из-за полиорганной недостаточности и тяжелого шока от потери жидкости. Ранняя поддерживающая медицинская помощь (например, внутривенное введение жидкости и лечение симптомов) значительно повышает шансы на выживание.

Напомним, что между 2014 и 2016 годом более 28 600 человек заразились вирусом Эбола в Западной Африке, что стало самой большой вспышкой вируса с момента его открытия в 1976 году.

Болезнь распространилась на ряд стран Западной Африки и за ее пределы, включая Гвинею, Сьерра-Леоне, США, Великобританию и Италию, убив 11 325 человек.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение.

