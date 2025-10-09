Остаться без газа и отопления: нардепка предупредила о новой угрозе для Украины

Новая угроза отопительного сезона / © Pixabay

Нынешней зимой Украина может столкнуться с проблемами не только с электроснабжением, но и с газом и отоплением.

Об этом заявила народная депутат от фракции «Голос» и член парламентского Комитета по вопросам энергетики Инна Совсун в эфире «Свобода Live».

Депутат предупредила, что в отличие от предыдущих лет Россия изменила тактику и начала целенаправленные обстрелы объектов газодобычи, что создает дополнительные и серьезные риски для прохождения отопительного сезона.

Инна Совсун подчеркнула, что хотя у страны есть определенные запасы газа в хранилищах, снижение добычи из-за атак врага создает качественно новую проблему, которой у украинцев не было в предыдущие зимы.

«У нас может быть вопрос и по газу, и соответственно по отоплению так же. Это не будет сиюминутно, но проблема с тем, что россияне начали обстреливать добычу, есть. И она более серьезная, чем мы можем себе представить», — подчеркнула народная избранница.

Особую тревогу вызывает отсутствие должной защиты на объектах добычи. В отличие от электроэнергетической отрасли, где удалось частично защитить ключевую инфраструктуру, добыча газа осталась практически без прикрытия.

Совсун обратила внимание на то, что основные мощности добычи сосредоточены в Харьковской области, расположенной очень близко к линии фронта.

«Фактически у нас добыча осталась неприкрыта, что особенно странно, учитывая географическое расположение», — отметила член энергетического комитета ВРУ.

Целеустремленные удары по добывающей инфраструктуре, по ее словам, требуют немедленного внимания и пересмотра стратегии защиты энергетического сектора страны.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив прогнозирует тяжелую зиму из-за отключения газа, ведь Россия целенаправленно атакует как энергетическую, так и газовую инфраструктуру Украины. В этом случае для жителей общины должны заработать пункты обогрева.