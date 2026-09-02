Атака на Киев 1 сентября. / © Associated Press

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Россия перешла к новой тактике — теперь бьет по Украине непрерывно. Россияне хотят нанести максимальный ущерб гражданскому населению.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики подчеркивают, что российские военные применяют реактивные дроны, которые труднее перехватить, вместо более медленных и менее эффективных. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в июле 2026-го оккупанты запустили в пять раз больше реактивных БПЛА по сравнению с июнем, а также более 2800 — в августе.

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Уровень перехвата Украиной стандартных поршневых беспилотников составляет от 90 до 95%. Впрочем, уровень перехвата реактивных БпЛА ниже и составляет около 60%.

В ISW отмечают, что Россия начала активизировать использование реактивных дронов в конце апреля 2026 года как ответ на высокий уровень перехвата ПС ВСУ поршневых БПЛА. В августе враг увеличил долю реактивных беспилотников примерно до 56%, несмотря на уменьшение общего количества дальнобойных беспилотников, запущенных против Украины.

«В апреле 2026-го Россия использовала 6583 дальнобойных беспилотника, а в августе, когда агрессор предоставил приоритет производству реактивных „Гераней-4“ и „Гераней-5“, было использовано только 4943 таких беспилотников», — говорится в отчете.

Новая тактика РФ

Американские аналитики отмечают, что россияне недавно перешли на новую тактику, нанося непрерывные удары по украинским городам в течение дня, а также ночью. Предыдущие атаки России были сосредоточены преимущественно вечером, в то время как больших залпов беспилотников в течение дня не было.

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«Примечательно, что Россия не значительно увеличивает общее количество воздушных целей в рамках новых дневных ударов, но использует сравнимое количество машин в течение дня», — говорится в отчете.

Отмечается, что с 27 августа РФ осуществляет непрерывные волны ударов БпЛА днем и ночью, в том числе по Киеву. С конца лета 2026 года российские пакеты ударов все чаще направлены на торговые центры, продовольственные склады и другие частные гражданские объекты.

Постоянное применение Россией этой тактики, вероятно, направлено на увеличение потерь и ущерба среди гражданского населения, а также на то, чтобы заставить украинцев чаще скрываться в укрытиях. Это может существенно нарушать повседневную жизнь и экономическую активность и, в конечном счете, цель деморализации украинского общества», — подчеркнули аналитики ISW.

Напомним, армия России стала чаще применять реактивные дроны при атаке на Киев. Враг стремится истощить украинскую ПВО и гражданское население, нанося длительные удары. Аналитики The Wall Street Journal отмечают, что Москва мучает Киев, перейдя к круглосуточным атакам по городу.

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В то же время глава ОП Кирилл Буданов отмечает, что Кремль планирует терроризировать Киев по меньшей мере до выборов в Госдуму, которые состоятся 18–20 сентября. По его словам, РФ пытается создать нужную для россиян картинку, используя для этого террор против Украины.

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