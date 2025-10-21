Новая угроза от российских FPV-дронов: будут летать на дальние расстояния уже в ближайшие месяцы

Киеву нужно усиливать ПВО / © tsn.ua

Киеву нужно усиливать ПВО, поскольку российские FPV-дроны уже в ближайшие месяцы будут летать на 100 км.

Об этом заявил начальник службы беспилотных систем 13-й бригады НГУ «Хартия» Игорь Райков, комментируя новую об угрозе в эфире Новости Live.

Игорь Райков призвал усилить противовоздушную оборону столицы:

«Я уверен, что всем стоит увидеть то видео из Краматорска, где дрон на оптоволокне летает по улицам. Сегодня это случайность, а через три месяца это может стать нормой», — подчеркнул военный.

Райков предупредил, что дроны будущего уже через 3–6 месяцев смогут преодолевать 100 км и достигать крупных городов с отдаленных площадок, в том числе с территории Беларуси.

«Киеву нужно наращивать силы ПВО и стремиться сбивать хотя бы 50% тех „Шахедов“, которые сейчас летят на город», — подытожил начальник службы беспилотных систем 13-й бригады НГУ «Хартия».

Ранее сообщалось, что россияне развивают новый подход к дронам. Известно, что эти беспилотники позволяют вести разведку на очень низких высотах и точно определить цели.