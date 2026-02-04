Новая угроза с неба: как Россия усиливает удары по украинскому тылу

Работа ПВО. / © Getty Images

Реклама

Российские войска начали использовать беспилотники Gerbera как «материальные корабли» для доставки ударных или разведывательных беспилотников глубже в тыл Украины.

Об этом говорится в последнем анализе Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают заявление советника Минобороны по вопросам оборонных технологий, эксперт по БПЛА Сергея «Флеша» Бескрестнова о том, что, вероятно, россияне впервые в Украине, использовали дрон Gerbera как материнский корабль для доставки БПЛА с осмотром от первого лица (FPV). По его словам, украинские войска не смогли найти оригинальный FPV-БпЛАк, поэтому неясно, был ли FPV-беспилотник ударным или разведывательным.

Реклама

Между тем, один российский так называемый милблогер утверждал, что Gerbera может пролетать от 300 км до 600 км. Отмечается, что захватчики применяли другие беспилотники, такие как FPV-беспилотники «Молния», как материнские корабли, в частности для ударов по городу Запорожье в начале октября 2025-го. «Молния» имеет гораздо меньшую дальность полета, чем Gerbera.

Российские войска пытаются использовать большую дальность полета Gerbera, чтобы разворачивать меньшие FPV-дроны дальше в тыл. Оккупанты значительно чаще используют материнские дроны для проведения разведки, что позволяет наносить точных ударов по полигонам ВСУ, системам ПВО, ракетным установкам, концентрациям живой силы и движимым целям в украинском тылу.

Американские специалисты отмечают, что Gerbera позволит войскам РФ разворачивать разведывательные дроны еще глубже в украинском тылу, увеличивая количество ценных и сложных целей для ударов.

В то же время, считают в ISW, украинские войска вряд ли будут использовать системы ПВО для сбивания этих небольших FPV-дронов в глубоком тылу, что подчеркивает потребность Украины в дронах-перехватчиках и системах точечной ПВО. Ведь систем радиоэлектронной борьбы, по всей видимости, недостаточно для защиты всей украинской инфраструктуры от географически распространенной угрозы.

Реклама

Напомним, ранее Сергей Бескрестнов «Флэш» сообщил, что в РФ новая тактика атаки «Шахедами». Враг использует рельеф местности и ручное управление. Одной из новых угроз стали полеты на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления — иногда на уровне нескольких десятков метров, как это зафиксировано на видео.