Украина
1680
Новая угроза с неба: Россия создала дрон на ИИ, который самостоятельно ищет и атакует цель

БПЛА на искусственном интеллекте: связист «Флэш» предупредил о российских дронах, которые сами ищут и атакуют цели.

Дмитрий Гулийчук
Российские беспилотники. Фото иллюстративное

Российские беспилотники. Фото иллюстративное

Российские оккупанты создали новый беспилотник, работающий без единого канала связи и атакующий цель автономно.

Об этом сообщил военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов, позывной «Флэш».

Он предупредил, что новые российские дроны на искусственном интеллекте могут самостоятельно искать цель и умеют распознавать объекты.

«Кто помнит серию моих рассказов о БПЛА противника на искусственном интеллекте V2U. Дрон, который сам ищет цель и умеет распознавать объекты. Раньше на этой дроне мы находили LTE-модем для каких-то целей, а вот уже третий трофей мне встречается без модема», — отметил эксперт.

Флэш объяснил, что теперь БПЛА стал вообще без единого канала связи. Ориентируется автономно и атакует цель тоже автономно. Подавить его управление и навигацию РЭБ невозможно.

«Я считаю эту технологию угрозой будущего: дрон может, например, летать сам над дорогой или железнодорожным путем и искать себе цели для атаки. Были уже случаи, когда дрон атаковал накопления людей на рынке», — предупредил связист о новой угрозе.

Ранее «Флэш» объяснил, как оптоволокно позволит российским дронам атаковать прифронтовую и пограничную зону на расстоянии до 20 км.

