Новая украинская инициатива Grain from Ukraine уже аккумулировала 180 млн долларов – Зеленский

Это уже одна из исторически величайших украинских гуманитарных инициатив, говорит президент.

Объем аккумулированных средств для украинской инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") растет и составляет более 180 миллионов долларов.

Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

По его словам, это уже одна из исторически крупнейших украинских гуманитарных инициатив и в дальнейшем она станет еще больше.

"О финансовом, техническом или логистическом вкладе в инициативу Grain From Ukraine уже заявили Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Европейский Союз - очень важная часть. Плюс Республика Корея. Япония — с первых дней. Я благодарю всех, кто участвует", — сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто помогает Украине реализовывать формулу мира.

"Уверен, ее можно реализовать полностью – все пункты так же, как и пункт по продовольственной безопасности", — отметил он.

Обращение Владимира Зеленского за 28 ноября

Инициатива Grain from Ukraine ("Зерно из Украины")

26 ноября, когда в Украине поминают жертв голодоморов, Украина официально объявила о старте новой гуманитарной инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"). Президент Владимир Зеленский тогда отметил, что Украина готовит к отправке за границу до 60 кораблей. Он подчеркнул, что эта инициатива имеет большую цель, чем помощь тем странам, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса.

К слову, 21 ноября в рамках "зернового" соглашения разрешения на захождение в порты Украины ожидали 76 судов. Из украинских портов вышли только три судна из более 90 тысяч тонн зерна и другим продовольствием.

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