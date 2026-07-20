Новая украинская ракета?: разработчик Fire Point опубликовал эффектное видео запуска

Полет неназванной ракеты Fire Point / © скриншот с видео

Реклама

Главный конструктор, совладелец компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео полета украинской ракеты. Он не указал название изделия, однако не исключена связь с новейшей отечественной баллистикой.

Соответствующее видео Штилерман выложил в Сети 20 июля.

Совладелец Fire Point не уточнил, какую именно ракету зафиксировали на обнародованных кадрах. В то же время, стоит обратить внимание, что в апреле 2026 года на оборонной выставке в польском Жешуве впервые показали макет украинской баллистической ракеты FP-9.

Реклама

Заявленная дальность поражения этой ракеты составляет 855 км, а масса боевой части — 800 кг. FP-9 имеет длину около 9,5 м и диаметр 1,1 м. По своим габаритам она превышает российскую баллистическую ракету 9М723, используемую в составе комплекса «Искандер».

Дата публикации 11:37, 20.07.26 Количество просмотров 7 Совладелец Fire Point показал видео запуска новой украинской ракеты

Напомним, ранее в июле Штилерман заявил, что в Украине уже этой осенью планируется провести первые боевые испытания собственной баллистической ракеты по целям на территории России. По его словам, проект находится на этапе тестирования двигателя и проверки управляемости, после чего начнутся летные испытания.

Новости партнеров