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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
555
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Новая украинская ракета?: разработчик Fire Point опубликовал эффектное видео запуска

Интригующее видео запуска неизвестной украинской ракеты появилось в соцсетях главного конструктора Fire Point.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Полет неназванной ракеты Fire Point

Полет неназванной ракеты Fire Point / © скриншот с видео

Главный конструктор, совладелец компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео полета украинской ракеты. Он не указал название изделия, однако не исключена связь с новейшей отечественной баллистикой.

Соответствующее видео Штилерман выложил в Сети 20 июля.

Совладелец Fire Point не уточнил, какую именно ракету зафиксировали на обнародованных кадрах. В то же время, стоит обратить внимание, что в апреле 2026 года на оборонной выставке в польском Жешуве впервые показали макет украинской баллистической ракеты FP-9.

Заявленная дальность поражения этой ракеты составляет 855 км, а масса боевой части — 800 кг. FP-9 имеет длину около 9,5 м и диаметр 1,1 м. По своим габаритам она превышает российскую баллистическую ракету 9М723, используемую в составе комплекса «Искандер».

Напомним, ранее в июле Штилерман заявил, что в Украине уже этой осенью планируется провести первые боевые испытания собственной баллистической ракеты по целям на территории России. По его словам, проект находится на этапе тестирования двигателя и проверки управляемости, после чего начнутся летные испытания.

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Дата публикации
Количество просмотров
555
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