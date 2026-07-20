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- Украина
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Новая украинская ракета?: разработчик Fire Point опубликовал эффектное видео запуска
Интригующее видео запуска неизвестной украинской ракеты появилось в соцсетях главного конструктора Fire Point.
Главный конструктор, совладелец компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео полета украинской ракеты. Он не указал название изделия, однако не исключена связь с новейшей отечественной баллистикой.
Соответствующее видео Штилерман выложил в Сети 20 июля.
Совладелец Fire Point не уточнил, какую именно ракету зафиксировали на обнародованных кадрах. В то же время, стоит обратить внимание, что в апреле 2026 года на оборонной выставке в польском Жешуве впервые показали макет украинской баллистической ракеты FP-9.
Заявленная дальность поражения этой ракеты составляет 855 км, а масса боевой части — 800 кг. FP-9 имеет длину около 9,5 м и диаметр 1,1 м. По своим габаритам она превышает российскую баллистическую ракету 9М723, используемую в составе комплекса «Искандер».
Напомним, ранее в июле Штилерман заявил, что в Украине уже этой осенью планируется провести первые боевые испытания собственной баллистической ракеты по целям на территории России. По его словам, проект находится на этапе тестирования двигателя и проверки управляемости, после чего начнутся летные испытания.