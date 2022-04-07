Новая услуга от Ощадбанка: кому из переселенцев она будет полезна

Новая услуга от Ощадбанка: кому из переселенцев она будет полезна

В отделении Ощадбанка теперь можно получить новую услугу. ТСН.ua рассказывает, кому именно из переселенцев она может быть полезна.

Большое количество украинцев вынужденно пересекают границу, ища временную защиту от российской оккупации. Многие из них уезжают на автомобиле. Но для собственного транспорта нужна "Зеленая карта" – специальный страховой полис. Теперь граждане Украины могут получить его в отделении Ощадбанка. О новой услуге рассказали в пресс-службе компании.

Что такое "Зеленая карта" и как ее купить в Ощадбанке?

Полис "Зеленая карта" необходим для того, чтобы владелец автомобиля мог выехать на нем за границу. Приобрести его можно только на территории Украины на машину, имеющую украинскую регистрацию. Зачем нужен полис? "Зеленая карта" покрывает причинение вреда:

здоровью третьих лиц;

имуществу третьих лиц (как движимому, так и недвижимому).

На украинской границе пограничники могут и не проверять наличие "Зеленой карты", но при пересечении границы между другими странами Шенгенского соглашения у владельца авто могут попросить показать полис. Если его не будет, то вам угрожают:

задержание автомобиля;

штраф на 800 – 1600 евро (около 25 633 – 51 267 грн);

внесение водителя в черный список с временным запретом на въезд в страны Шенгенского соглашения.

Чаасто "Зеленую карту" покупали прямо на границе. Но лучше сделать это заранее, так ведь можно хорошо сэкономить. Чтобы получить полис в отделении Озадбанка, нужно проверить, какие из них работают по этой ссылке.